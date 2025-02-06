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В зоопарке Огайо предлагают скормить «бывшего» медведю всего за $15

Акция приурочена ко Дню святого Валентина, а если к бывшим партнерам претензий нет, всегда можно вспомнить о «любимых» коллегах.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Зоопарк Columbus Zoo and Aquarium в Огайо (США) предложил посетителям поучаствовать в необычной акции ко Дню всех влюбленных. За $15 (~ 1450 рублей) можно назвать червяка именем своего бывшего партнера (или ненавистного коллеги), а затем посмотреть, как обитающие в зоопарке медведи-ленивцы Рандхир и Хайдероза с удовольствием им полакомятся.

Сотрудники зоопарка уверяют, что таким образом можно не только хорошо посмеяться, понизив уровень тревожности, но и позаботиться о животных. Сообщается, что все вырученные средства пойдут на поддержание усилий по уходу за животными.

Ранее рассказывали, что в аквариуме в США, где содержались только самки акулы, родился детеныш.