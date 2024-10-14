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В зоопарке Хартфордшира родились африканские пингвинята

Их назвали в честь братьев Галлахер из музыкальной группы Oasis — Ноэль и Лиам.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Hertfordshire Zoo

Представители зоопарка Хартфордшира (Великобритания) сообщили о рождении двух птенцов африканского пингвина. Их назвали в честь братьев Галлахер из группы Oasis — Ноэль и Лиам.

Эти дерзкие маленькие птички покорили своими озорными характерами, напоминающими легендарных братьев-фронтменов Oasis.

Представители зоопарка Хартфордшира

Пингвинята вылупились в августе и к настоящему моменту уже достаточно окрепли для того, чтобы работники зоопарка могли поделиться новостью с общественностью.

Вид африканских пингвинов является исчезающим. По предварительным оценкам, в дикой природе обитают около 40 000 особей, поэтому рождение даже двух африканских пингвинят имеет важное значение для сохранения популяции.

Ранее рассказывали, что в зоопарке Сан-Диего впервые родился трубкозуб.