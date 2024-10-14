В зоопарке Хартфордшира родились африканские пингвинята

Представители зоопарка Хартфордшира (Великобритания) сообщили о рождении двух птенцов африканского пингвина. Их назвали в честь братьев Галлахер из группы Oasis — Ноэль и Лиам.
Эти дерзкие маленькие птички покорили своими озорными характерами, напоминающими легендарных братьев-фронтменов Oasis.
Пингвинята вылупились в августе и к настоящему моменту уже достаточно окрепли для того, чтобы работники зоопарка могли поделиться новостью с общественностью.
Вид африканских пингвинов является исчезающим. По предварительным оценкам, в дикой природе обитают около 40 000 особей, поэтому рождение даже двух африканских пингвинят имеет важное значение для сохранения популяции.
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