В зоопарке Барнаула в один день родились восемь тигрят

«У Багиры и Шерхана три мальчика и одна девочка. У Фифы и Маяка две девочки и два мальчика. Баги с гордостью демонстрирует своих малышей, а Фифа ещё не готова», — говорится в сообщении.
Тигрята родились 2 июля. Багира и Шерхан относятся к амурским тиграм, Фифа и Маяк — к бенгальским.
Барнаульский зоопарк организован в 1995 году как зооуголок с домашними животными. В 2010 году в зоопарке появились лев, тигр, пума, рыси и леопарды. Зооуголок начал свою деятельность как барнаульский зоопарк «Лесная сказка». Сейчас в нем проживают животные 16 краснокнижных видов, среди которых дальневосточный леопард, розовые фламинго, яванские макаки, гималайские медведи, тигры и львы.