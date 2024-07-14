В зоопарке Барнаула в один день родились восемь тигрят

Барнаульский зоопарк организован в 1995 году как зооуголок с домашними животными. В 2010 году в зоопарке появились лев, тигр, пума, рыси и леопарды. Зооуголок начал свою деятельность как барнаульский зоопарк «Лесная сказка». Сейчас в нем проживают животные 16 краснокнижных видов, среди которых дальневосточный леопард, розовые фламинго, яванские макаки, гималайские медведи, тигры и львы.