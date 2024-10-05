В зоне риска. Эксперты объяснили, как уберечь детей от опасного вируса

«Проблемы с доступностью иммунопрофилактики возникают главным образом из-за недостаточно выделенных объемов препаратов по договору со страховой компанией и фондом ОМС, а также из-за отсутствия закупки препарата для проведения иммунизации, — говорит эксперт Всероссийского союза страховщиков, доцент Медицинского института непрерывного образования Росбиотех, кандидат медицинских наук Сергей Шкитин. — Если не проводить иммунизацию от РСВ-инфекции, государственной системе ОМС придётся оплачивать более дорогостоящую медицинскую помощь в случае заражения ребенка — как по поводу лечения самой инфекции, так и осложнений, которые могут привести к хроническим заболеваниям дыхательных путей, и лечить которые придется уже пожизненно. Возможность проведения профилактики РСВ-инфекции за счет средств ОМС — это реализация права ребенка на доступную и качественную медицинскую помощь. Однако, как показало наше исследование, профилактика РСВ-инфекции доступна не во всех регионах. В таком случае важно предусмотреть применение финансовых санкций к медицинским учреждениям. С одной стороны, это мотивирует медучреждение соблюдать законодательство. С другой стороны, возврат денег в систему ОМС позволяет компенсировать часть затрат российского здравоохранения на лечение последствий РСВ-инфекции у детей, у которых она возникла на фоне отсутствия иммунизации».