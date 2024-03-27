В зоне риска. Эксперт рассказала, от чего защищает туристов страховка

При этом, пояснила она, у каждого страховщика есть партнер — сервисная компания, которая в круглосуточном режиме принимает звонки от туристов по всему миру и уже оперативно подключается в случае необходимости организовать оплату или помощь. «Но, безусловно, существуют и ситуации, связанные с угрозой для жизни, когда счет идет на минуты или секунды. Тогда нужно звонить в скорую помощь, а уже из больницы свяжутся со страховщиком, который включится в процесс. Как правило, когда в больницу попадает иностранный гражданин, там уже знают, как с ним работать», — добавила эксперт.