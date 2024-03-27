В зоне риска. Эксперт рассказала, от чего защищает туристов страховка

К сожалению, несчастные случаи на заграничном отдыхе — не такая уж и редкость. В прошлом году в Хугарде (Египет) акула насмерть загрызла человека, а на днях все в том же Египте, но уже в Шарм-эль-Шейхе, девушка из Салавата не смогла получить квалифицированную медицинскую помощь. Также в СМИ появилась новость о не менее печальной трагедии: трехлетняя девочка из Челябинска погибла в Таиланде.
Мало кто на отдыхе хочет думать о негативных сценариях, однако перед заграничной поездкой важно ознакомиться со всеми правилами безопасности, как действовать в экстренной ситуации и заранее подумать обо всех возможных рисках. Многие из них покрывает туристическое страхование, рассказала исполнительный директор председатель комитета по вопросам страхования в сфере туризма Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева.
«Это все, что связано с необходимостью лечения и транспортировки. Если человек неожиданно заболеет, у него обострится какое-то хроническое заболевание, он получит травму или подхватит инфекцию, обычно он идет в поликлинику, так как в России все это включено в полис ОМС, а вот за рубежом за нас никто не платит. Для этого и существует туристическое страхование. Так работает во всем мире, и наши туристы тоже этим пользуются», — пояснила эксперт.
Все, что касается, например, укусов морских обитателей, обитателей суши — это тоже обычный страховой случай, при котором необходимо оказать медицинскую помощь, рассказала Алчеева.
«Если требуются сделать уколы от бешенства, это все тоже оплачивается, здесь нет никаких ограничений. Исключения бывают только если действия, приведшие к травме, были умышленными или если человек обращается к медикам планово: у него ничего не болит, но он почему-то решил провериться в зарубежной клинике. Туристическое страхование — это не просто поход по врачам без надобности, это не диспансеризация. Речь о ситуациях, когда нужна именно неотложная или экстренная помощь», — рассказала собеседница.
При этом, пояснила она, у каждого страховщика есть партнер — сервисная компания, которая в круглосуточном режиме принимает звонки от туристов по всему миру и уже оперативно подключается в случае необходимости организовать оплату или помощь. «Но, безусловно, существуют и ситуации, связанные с угрозой для жизни, когда счет идет на минуты или секунды. Тогда нужно звонить в скорую помощь, а уже из больницы свяжутся со страховщиком, который включится в процесс. Как правило, когда в больницу попадает иностранный гражданин, там уже знают, как с ним работать», — добавила эксперт.
Кредитный брокер и эксперт по страхованию Сергей Островский подчеркнул, что стоимость полиса для граждан при выезде за рубеж сегодня составляет в среднем от 2 тыс. до 11 тыс. рублей. «В России такую услугу предоставляют порядка 10−15 страховых компаний, и при озвученной стоимости страховое покрытие будет составлять около 50 тыс. долларов на человека. Часто туроператоры предлагают страхование во время оформления путевки. Его можно взять сразу пакетом на семью. Если такой опции в компании нет, можно обратиться напрямую в страховую компанию», — пояснил он.
Но при обоих вариантах покупки, предупреждает Островский, нужно очень внимательно изучать условия страхового полиса: в нем должны быть прописаны действительно полезные и востребованные страховые случаи, которые с высокой долей вероятности могут произойти при том или ином виде отдыха.
Впрочем, как ранее рассказывали эксперты, популярным туристическим направлением в этом году могут стать пляжи новых российских регионов.