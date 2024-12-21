В золотых гробницах Рипеса нашли останки древнегреческой элиты

Об открытии рассказывает The History Blog. Оно было сделано в ходе раскопок древнего ахейского города Рипес, расположенного на западе Греции.

Раскопанное святилище украшено львами из пентелийского мрамора. Но главным открытием стали гробницы, полные золотых украшений. Так, в его границах были обнаружены нетронутые захоронения людей, обладавших очень высоким социальным статусом.

На это указывает богатый погребальный инвентарь. Эксперты отмечают, что найденные в гробницах украшения обладали и обладают не только высокой материальной ценностью, но и исключительной художественной.

В качестве примера исследователи приводят пару золотых серег, украшенных львиными головами, а также массивную серьгу с изображением обнаженного крылатого Эроса, держащего скипетр в правой руке и венок в левой.

Еще одной ценной находкой стало золотое ожерелье, концы которого украшены фигурами львов. Люди, похороненные в этих гробницах, обладали большими богатствами, уверены эксперты.

Под обломками фасада археологи обнаружили фрагментарно сохранившиеся скульптуры львов различного размера. Они были изготовлены из мрамора и установлены на постаментах.

Эксперты отмечают, что материалом для их создания послужил очень дорогой пентелийский белый мрамор, который использовался, например, для строительства Акрополя. Также был найден глиняный водосточный желоб, искусно выполненный в форме львиной головы.

Рипес — древнегреческий город-государство, основанный примерно в VIII веке до нашей эры. В V веке до нашей эры он вошел в число 12 городов Ахейского союза, распущенного после землетрясения в 373 году до нашей эры.