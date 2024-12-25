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В зимний сезон без простуд: как сохранить здоровье в предновогодней суете

Первый зимний месяц встретил нас снижением температур, снегом, ветром и гололедицей. А еще он принес предновогоднюю суету: детские утренники, походы за подарками и по магазинам, посиделки с друзьями. И хотя все эти мероприятия приятные, они массовые, что в эпидсезон может привести к росту числа заболевших. Как противостоять болезням, чтобы не омрачить праздничное настроение?

Источник: Российская газета

Прогнозы вирусной непогоды

Еще в сентябре глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала, что подъем заболеваемости гриппом в этом году придется на конец ноября — декабрь. Текущая статистика ведомства подтверждает слова главного санитарного врача страны. Уже со следующей недели специалисты ожидают заметный рост числа заболевших, чему может способствовать как скученность людей в помещениях, так и оптимальные для вирусов погодные условия.

Заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов пояснил, что ключевой для эпидсезона является 51-я неделя года, которая в этом году началась 16 декабря.

Но уже сейчас превышение среднероссийского показателя по заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано в 45 российских регионах. На Москву, Санкт-Петербург и Московскую область приходится 17,5% заболевших.

Эксперты надеются, что несколько «смягчить» вирусную статистику позволит вакцинация, которую в этом году уже прошли порядка 80 млн человек. По словам Горелова, вакцинированные «болеют в 150 раз реже и легче».

Защита широкого профиля

В острый период заболевания ОРВИ или гриппом, при повышении температуры тела больному показана противовоспалительная и жаропонижающая терапия. Спектр препаратов тут широк: ибупрофен, напроксен, парацетамол и др.

Основной же мерой защиты в сезон ОРВИ могут стать противовирусные препараты — например, «Арбидол», «Интерферон», а в случае тяжелого гриппа — «Осельтамивир». Так, доктор медицинских наук, профессор, главный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области Андрей Продеус, выступая на ТВ, отметил умифеновир — действующее вещество некоторых противовирусных препаратов с широким спектром действия, в том числе «Арбидола».

По результатам многих исследований доказано, что его применение при ОРВИ снижает тяжесть заболевания и риск развития осложнений. Препарат воздействует напрямую на вирус, не затрагивая работу иммунной системы.

Как отмечает Андрей Продеус, задача этих лекарственных средств — остановить размножение вируса в клетку, по-научному — репликацию, и дать ей возможность защититься. Рекомендовано соблюдать полный курс как для лечения, так и для постоконтактной профилактики, но в любом случае требуется проконсультироваться с врачом.

Настрой на позитив и меры предосторожности

Для профилактики заражения вирусами и инфекциями врачи выделяют ряд эффективных и доступных каждому человеку мер. Прежде всего, это витаминная поддержка, призванная благотворно влиять на защитные функции организма.

Регулярное проветривание помещений не дает вирусам «поселиться» рядом с нами, а физические упражнения, сбалансированный рацион, питьевой режим и полноценный отдых помогут поддержать защитные силы организма.

Своевременное мытье рук и пользование антисептиками никто не отменял. Также важно избегать контактов с людьми, имеющими признаки заболевания, и одеваться по погоде, не переохлаждая и не перегревая свой организм. А хорошее настроение и умение видеть плюсы даже в самом сером дне без сомнения помогут пережить любую непогоду и сезон вирусов без ущерба для здоровья.