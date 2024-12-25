В зимний сезон без простуд: как сохранить здоровье в предновогодней суете

Первый зимний месяц встретил нас снижением температур, снегом, ветром и гололедицей. А еще он принес предновогоднюю суету: детские утренники, походы за подарками и по магазинам, посиделки с друзьями. И хотя все эти мероприятия приятные, они массовые, что в эпидсезон может привести к росту числа заболевших. Как противостоять болезням, чтобы не омрачить праздничное настроение?