В «Зените» славы. Советский фотоаппарат покупало полмира

«Зенит» вышел из стен Красногорского механического завода (КМЗ). Предприятие с момента основания в 1927 году снабжало страну линзами для очков, а с началом Великой Отечественной работало исключительно на нужды армии, производя оптические приборы для оружия. После Победы часть мощностей отдали под новые проекты, среди которых была и фототехника. В итоге начальник КБ завода, выдающийся отечественный оптик, профессор Иван Турыгин одновременно улучшал «зрение» и подводным лодкам с телескопами, и зеркальной камере «Зенит», выпущенной впервые в 1952 году и положившей начало целой линейке фотоаппаратов. Самая знаменитая модель «Зенит-Е» появилась в 1965‑м и выпускалась в различных модификациях до 1982‑го, став самой массовой «зеркалкой» в мире с тиражом 8 млн экземпляров.