В здоровом теле здоровый ум: как сохранить мозговую активность

Исследователи провели тест: оценили грамотность школьников и умение применять знания. Результат: за последние десять лет среднестатистический человек достиг пика способностей к рассуждению и решению сложных задач. Наблюдения связывают с тем, что люди стали меньше читать: цифровая среда снижает способности к глубокому анализу. При этом биология человеческого мозга за 10 лет не изменилась.