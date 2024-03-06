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В заповеднике «Курильский» ученые обнаружили новые для фауны РФ виды бабочек

ТАСС, 6 марта. Ученые Сибирского отделения РАН зафиксировали новые виды бабочек для Кунашира и фауны России в ходе экспедиции по заповеднику «Курильский».
Источник: Пресс-служба Минприроды России

Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

«Специалисты, изучающие бабочек, анализируя материал, полученный во время осенних исследований, выявили более 15 новых видов на острове Кунашир. Два из них впервые обнаружены в России. Кроме того, зафиксировали несколько новых видов насекомых других отрядов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ученые завершают анализ собранного в 2023 году материала. Результаты работы разрешат важные вопросы с видовым составом чешуекрылых и других представителей насекомых в заповеднике, говорится в сообщении.