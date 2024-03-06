В заповеднике «Курильский» ученые обнаружили новые для фауны РФ виды бабочек

«Специалисты, изучающие бабочек, анализируя материал, полученный во время осенних исследований, выявили более 15 новых видов на острове Кунашир. Два из них впервые обнаружены в России. Кроме того, зафиксировали несколько новых видов насекомых других отрядов», — говорится в сообщении.