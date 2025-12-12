В Заполярье вынесли первый приговор за самовыгул собаки

МУРМАНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Первый приговор за самовыгул собаки, которая сбила с ног пенсионерку, вынесли в Мурманской области. Хозяина животного приговорили к обязательным работам. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.