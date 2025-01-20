В Западной Ютландии нашли 700-летнюю печать важной исторической фигуры

В Западной Ютландии нашли печать, принадлежавшую Эсгеру Юулу, служившему архиепископом Лунда в начале XIV века, пишет Heritage Daily со ссылкой на Национальный музей Дании. Артефакт заметили в приходе Дейбьерг, который расположен между Рингкёбингом и Скьерном. Вероятно, семья Юула жила в этом районе.
«Находка удивительно близко подводит нас к ключевой фигуре в истории Дании», — считает Лисбет Имер, старший научный сотрудник Национального музея.
Согласно историческим источникам, в 1310 году Эсгер Юул подарил свои земли в близлежащем районе Скаст каноникам Рибе, а в 1312 году передал в дар три фермы собору Святой Марии в Рибе. Юула назначили епископом Орхуса в 1306 году, а в 1310 году он стал архиепископом Лунда, на этом посту он находился до смерти в 1325 году.
На печать нанесено имя Юула на латыни и символы, которые совпадают со знаками на других печатях архиепископа. В центре артефакта изображен святой Франциск Ассизский, основатель ордена францисканцев, что свидетельствует о вероятной связи Юула с орденом или принадлежности к нему. Из исторических источников об этом факте не было известно.
Ранее сообщалось о том, что в Германии в деревне Клоцов во время строительных работ нашли «картинный камень» XII века, который представляет собой метровый валун с резьбой. Предположительно, на нем изображен святой Оттон Бамбергский (1060−1139), прибывший в Померанию как миссионер. Ему также удалось договориться о мире между местной знатью и польским герцогом.
О том, что на «картинном камне» запечатлен он, говорит несколько нюансов, среди них плащ и изображенный на нем крест — вероятно, это паллий, который носили папы, архиепископы и некоторые епископы. Оттон Бамбергский получил паллий от папы Пасхалия II в 1111 году. Священнослужитель странствовал по Померании с 1124 по 1128 год и был первым и, возможно, единственным, кто в этой местности носил паллий.