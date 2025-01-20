В Западной Ютландии нашли 700-летнюю печать важной исторической фигуры

О том, что на «картинном камне» запечатлен он, говорит несколько нюансов, среди них плащ и изображенный на нем крест — вероятно, это паллий, который носили папы, архиепископы и некоторые епископы. Оттон Бамбергский получил паллий от папы Пасхалия II в 1111 году. Священнослужитель странствовал по Померании с 1124 по 1128 год и был первым и, возможно, единственным, кто в этой местности носил паллий.