В Замбии задержали подозреваемых в колдовстве против президента

Кстати, в Европе раннего Нового времени люди верили в колдовство и сверхъестественное и в трудные времена могли обвинять предполагаемых ведьм в неблагоприятных событиях. Ранее мы рассказывали, как как у них появились неотъемлемое снаряжение — метлы, котлы и прочее.