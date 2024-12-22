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В Замбии задержали подозреваемых в колдовстве против президента

В столице Замбии Лусаке задержали двоих человек, которых подозревают в колдовстве против президента Хакаинде Хичилемы. По словам сотрудников полиции, подозреваемые пытались навредить ему с помощью магии.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

Как сообщает ZNBC, задержанными оказались гражданин Мозамбика по имени Мабулессе Кандунде и замбиец Леонард Фири. По предварительным данным, ими руководил брат оппозиционного политика Эммануэля Джея Банды (сейчас находится за границей).

В заявлении правоохранителей говорится, что мужчин поймали сотрудники полиции Замбии в ходе операции с иммиграционной службой и антитеррористическим подразделением. У подозреваемых нашли различные магические предметы, включая живого хамелеона. По версии следствия, это связано с колдовской практикой.

Мужчин обвиняют в колдовстве, а также жестоком обращении с животными. Их дело рассмотрят в ближайшее время.

Кстати, в Европе раннего Нового времени люди верили в колдовство и сверхъестественное и в трудные времена могли обвинять предполагаемых ведьм в неблагоприятных событиях. Ранее мы рассказывали, как как у них появились неотъемлемое снаряжение — метлы, котлы и прочее.