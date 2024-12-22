В Замбии задержали подозреваемых в колдовстве против президента

Как сообщает ZNBC, задержанными оказались гражданин Мозамбика по имени Мабулессе Кандунде и замбиец Леонард Фири. По предварительным данным, ими руководил брат оппозиционного политика Эммануэля Джея Банды (сейчас находится за границей).
В заявлении правоохранителей говорится, что мужчин поймали сотрудники полиции Замбии в ходе операции с иммиграционной службой и антитеррористическим подразделением. У подозреваемых нашли различные магические предметы, включая живого хамелеона. По версии следствия, это связано с колдовской практикой.
Мужчин обвиняют в колдовстве, а также жестоком обращении с животными. Их дело рассмотрят в ближайшее время.
Кстати, в Европе раннего Нового времени люди верили в колдовство и сверхъестественное и в трудные времена могли обвинять предполагаемых ведьм в неблагоприятных событиях. Ранее мы рассказывали, как как у них появились неотъемлемое снаряжение — метлы, котлы и прочее.