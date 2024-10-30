В законе Ньютона обнаружили ошибку спустя более 300 лет

Согласно наиболее популярной трактовке первого закона Ньютона, тело остается в покое или равномерно двигается, если на него не воздействует внешняя сила. Однако в ходе изучения записи ученого, Хук обнаружил, что в законе союз, который был переведен как «если», на самом деле означал «потому что».