«В заключение» или «в заключении»: как правильно пишется

— Часто даже опытные авторы путаются в написании слов «в заключении» и «в заключение». Первое — существительное с предлогом, второе — наречие или производный предлог. Именно по принадлежности к части речи можно определить, как писать это словосочетание. А чтобы понять, какой частью речи является эта фраза, можно попробовать заменить ее подходящим по смыслу другим словом. Если при замене вы можете подставить на ее место «в конце» или «под конец» — окончанием слова «заключение» будет гласная Е. А если на место фразы вы можете подставить словосочетание «в тюрьме» или «в завершающей части» — пишите «в заключении», — поделилась лайфхаком Татьяна Королева, шеф-редактор AI-редакции Т-Банка.