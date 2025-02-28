«В заключение» или «в заключении»: как правильно пишется

Грамотное построение фразы с выражениями «в заключение» или «в заключении» предполагает устойчивое понимание правил их использования. Они имеют разную роль и значение в предложении. Понимание смысла этих слов позволяет понять, какое из них использовать в каждом случае.
Как писать слово по правилам русского языка: «в заключение» или «в заключении»
Выражения «в заключение» и «в заключении» пишутся в два слова, раздельно. Разберем, когда употребляется каждое из них.
Правило написания «в заключение»
Эта конструкция используется очень часто. Она имеет следующие значения:
- производный предлог. После словосочетания следует существительное в родительном падеже. Когда оно имеет значение производного предлога, его можно заменить фразой «в завершение»;
- наречие. Словосочетание не требует дополнительных существительных и имеет значение «в конце»;
- существительное в винительном падеже. Фраза играет роль дополнения в предложении и становится синонимом словосочетания «в тюрьму».
Правило написания «в заключении»
Это словосочетание имеет только два значения:
- оно сходно по значению с выражением «в тюрьме» или «в изоляции». В этом контексте слово «заключение» ставится в творительный падеж и в предложении имеет роль обстоятельства;
- оно обозначает документ, созданный по итогам исследований;
- оно обозначает финальную часть текста, выступления, фильма. В этом случае слово также ставится в творительный падеж.
Примеры правильного написания слов «в заключение» и «в заключении»
Теория запоминается сложно, если нет примеров. Разберем, как применять правило на практике.
Примеры использования «в заключение».
- «В заключение лекции преподаватель раздал тест для подготовки к экзамену». Словосочетание выступает в качестве предлога.
- «После суда его отправили в заключение в “Полярную Сову”». Фраза выполняет роль синонима слова «тюрьма».
- «В заключение диктор рассказал о важности соблюдения введенных ограничений». В этом случае словосочетание играет роль наречия в предложении и позволяет понять, когда было совершено действие.
- «В заключение медосмотра я снова посетил терапевта». В этом случае значение словосочетания можно приравнять к слову «в завершение».
- «В заключение преподаватель напомнил о скором экзамене». Здесь словосочетание выполняет роль наречия.
Примеры использования «в заключении».
- «Все его диагнозы указаны в медицинском заключении». В этом предложении речь идет о документе, поэтому слово «заключение» ставится в творительный падеж.
- «В заключении он провел десять лет». В этом случае «заключение» — синоним слова «тюрьма».
- «В заключении книги автор немного рассказал о том, что происходило дальше в жизни главного героя». В этом предложении под словом «заключение» имеется в виду окончание книги.
- «В медицинском заключении врач упомянул об аллергии пациента на некоторые препараты». «Заключение» — это название документа.
- «В заключении она родила ребенка». В этом случае «заключение» синонимично слову «тюрьма».
Почему эти слова часто пишут с ошибкой
Сложности в правильном написании этого словосочетания заключаются в его многозначности. При выборе окончания для слова «заключение» нужно понять, в каком контексте оно используется.
Самый простой вариант, который поможет не ошибиться, — запомнить конструкции «в заключении» и «в заключение чего-либо». Это не всегда верно. Но такой метод — это способ в большинстве случаев писать правильно.
Советы эксперта
— Часто даже опытные авторы путаются в написании слов «в заключении» и «в заключение». Первое — существительное с предлогом, второе — наречие или производный предлог. Именно по принадлежности к части речи можно определить, как писать это словосочетание. А чтобы понять, какой частью речи является эта фраза, можно попробовать заменить ее подходящим по смыслу другим словом. Если при замене вы можете подставить на ее место «в конце» или «под конец» — окончанием слова «заключение» будет гласная Е. А если на место фразы вы можете подставить словосочетание «в тюрьме» или «в завершающей части» — пишите «в заключении», — поделилась лайфхаком Татьяна Королева, шеф-редактор AI-редакции Т-Банка.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
В русском языке существует много слов, написание которых может вызывать сложности. К омонимичным словам относятся предлог «ввиду» и существительное «в виду», слова «навстречу» и «на встречу», «насчет» и «на счет», «в продолжение» и «в продолжении». Давайте разберем их подробнее:
- «ввиду» — это предлог, который синонимичен слову «из-за»: «Ввиду неожиданной болезни ему пришлось перенести встречу». «В виду» — это часть устойчивого выражения «иметь в виду»: «Вы имеете в виду закон сохранения энергии?»;
- «навстречу» — это наречие, обозначающее направление движения: «Он двинулся мне навстречу». «На встречу» — это существительное: «Он уже опаздывает на деловую встречу»;
- «насчет» — это предлог, имеющий значение «о чем-то»: «Мы говорили насчет работы». «На счет» — это существительное: «Он задумался о переносе денег с карты на счет мобильного телефона»;
- «в продолжение» и «в продолжении» пишутся по тому же принципу, что и «в заключение» и «в заключении»: «В продолжение лекции преподаватель рассказал об особенностях литературных произведений суфийского периода», но «В продолжении книги раскрываются особенности характера второстепенных героев».
Автор: Юлия Татаринова
Эксперт: Татьяна Королева, шеф-редактор AI-редакции Т-Банка