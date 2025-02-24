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В заброшенной парижской квартире была найдена скульптура стоимостью €3 млн

Бронзовую скульптуру Камиллы Клодель, прежде считавшуюся утерянной, продали за сумму, значительно превышающую самые смелые предположения экспертов.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: L'Age mur

Бронзовая скульптура «Эпоха Зрелости» французской художницы Камиллы Клодель была продана на аукционе во Франции за €3,1 млн (~ 285,5 млн рублей). Изваяние нашел аукционист в одной из заброшенных квартир в Париже (Франция), — пишет France 24.

Сообщается, что аукционист Матье Семон обнаружил утерянный шедевр в заброшенной квартире недалеко от Эйфелевой башни. Неизвестно, кому именно принадлежала скульптура и даже сама квартира, так как там никто не жил около 15 лет.

Изначально оценщики предполагали, что скульптура уйдет с молотка примерно за €2 млн (~184,2 млн рублей), однако в ходе торгов стоимость лота выросла до €3,1 млн (~ 285,5 млн рублей).

Напомним, что Клодель, известная многим из-за трагического романа Огюстом Роденом, уничтожила большую часть своих работ до того, как в 1913 году брат поместил ее в психиатрическую больницу. Вполне вероятно, что это обстоятельство повысило значимость и стоимость обнаруженный скульптуры.

Ранее рассказывали, что в древнем городе Перге обнаружили мраморную скульптуру богини Афродиты.