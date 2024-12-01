В Забайкалье поддержали инициативу о премии для многодетных семей

Губернатор подчеркнул, что в Год семьи в Забайкалье уже много сделано для такой поддержки. Например, для детей с 1 по 4 класс, а также детей из многодетных семей любого возраста — бесплатное питание в школах. Введены субсидии на жилищно-коммунальное хозяйство. Кроме того, в ближайшее время вводится финансирование для детей из многодетных семей по школьной и спортивной форме, бесплатный проезд.