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В Забайкалье поддержали инициативу о премии для многодетных семей

Губернатор Забайкалья Осипов поддержал инициативу о премии для многодетных семей.

Источник: © РИА Новости

ЧИТА, 1 дек — РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поддержал инициативу учредить в регионе премию «Родительский дом» для многодетных семей с 2025 года.

«Прекрасная инициатива», — сказал Осипов, комментируя в эфире «Прямого разговора» инициативу, предложенную местной жительницей, о спецпремии «Родительский дом» для семьей, которые после рождения ребенка в 2025 году становятся многодетными.

Главным приоритетом в нынешнее время он назвал меры, которые способствовали бы увеличению рождаемости. «Любая эта инициатива должна быть поддержана. Поэтому с удовольствием эту инициативу я поддержу», — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что в Год семьи в Забайкалье уже много сделано для такой поддержки. Например, для детей с 1 по 4 класс, а также детей из многодетных семей любого возраста — бесплатное питание в школах. Введены субсидии на жилищно-коммунальное хозяйство. Кроме того, в ближайшее время вводится финансирование для детей из многодетных семей по школьной и спортивной форме, бесплатный проезд.

«Поэтому все решения, которые могут поддержать людей, которые принимают решение родить ребенка, принимают решение создать многодетную семью, будут поддерживаться», — отметил губернатор.