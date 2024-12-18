В Забайкалье появились горные исчезнувшие более века назад бараны

Архары, известные также как аргали, были истреблены более ста лет назад, но в последние годы поступали сообщения о их возвращении. Особенно много наблюдений за архарами было в Ононском и Акшинском районах, сообщает пресс-центр заповедника.
Два года назад фермер из Борзинского района впервые заметил их в лесостепной части Нерчинского хребта. Он прислал фотографии, на которых был подросток с маленькими рогами, но точно определить вид не удалось.
Недавно, когда выпал снег, сотрудники Даурского заповедника смогли подтвердить наличие архара. Директор заповедника, Алексей Черепицын, сделал новые снимки самки архара, которой около двух с половиной лет. Она живет одна и часто присоединяется к косулям, что помогает ей выживать и не чувствовать себя одинокой. Ученые также собрали образцы помета для анализа, чтобы выяснить, к какому виду и подвиду относится животное.
Нерчинский хребет, который переходит из Монголии в Забайкалье, вероятно, стал маршрутом, по которому архары вернулись. Сообщения о встречах с этими животными приходили также с хребта Эрмана, к югу от реки Онон.
В последние двадцать лет архары активно переселяются из центральной Монголии в соседние районы, и их популяция уже достигла верховьев реки Онон. Сотрудники заповедника надеются, что вскоре появятся новые особи, и архары начнут размножаться в Забайкалье.
Заповедник призывает жителей сообщать о любых встречах с архарами. Контакты для связи можно найти на сайте заповедника.
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