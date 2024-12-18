В Забайкалье появились горные исчезнувшие более века назад бараны

Недавно, когда выпал снег, сотрудники Даурского заповедника смогли подтвердить наличие архара. Директор заповедника, Алексей Черепицын, сделал новые снимки самки архара, которой около двух с половиной лет. Она живет одна и часто присоединяется к косулям, что помогает ей выживать и не чувствовать себя одинокой. Ученые также собрали образцы помета для анализа, чтобы выяснить, к какому виду и подвиду относится животное.