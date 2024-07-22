В Южной Корее самая высокая плотность «магазинчиков на углу» в мире

Австралийский блогер из Южной Кореи Джинни Мэнг набрала популярность благодаря своим видео, где она рассказывает про такие магазины. Сейчас Джинни живет в Австралии и сравнивает южнокорейские магазинчики с австралийскими. Она уверена, что часть ее популярности именно в этом: австралийские и американские зрители в шоке от того, что в южнокорейских магазинах так много разных продуктов и они не закрываются. В Австралии, для сравнения, некоторые магазины заканчивают работать уже в 3 часа дня, поясняет Джинни.