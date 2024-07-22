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В Южной Корее самая высокая плотность «магазинчиков на углу» в мире

В них можно купить еду, поесть, зарядить телефон, поработать, и все это 24 часа в сутки.

Источник: AP 2023

Представьте, что вам нужно забрать посылку, пополнить проездной, купить обед и снять наличные. В Южной Корее все это можно сделать в любом продуктовом магазине, которые здесь открыты на каждом углу.

В этой стране самая высокая плотность маленьких магазинчиков на квадратный метр — согласно подсчетам Ассоциации магазинов Южной Кореи, в прошлом году их было 55 200 по всей стране. При населении в 52 миллиона человек это примерно по магазину на 950 человек. Это больше, чем в Тайване или Японии — и гораздо больше, чем в остальных странах.

Плотностью дело не ограничивается: как поясняет CNN Чан У Чхоль, профессор туризма и пищевой индустрии сеульского Университета Квангун, эти магазинчики постоянно обновляют свою стратегию работы и придумывают новые услуги. В крупных городах вроде Сеула эти магазины встречаются на каждой улице и играют важнейшую роль в повседневной жизни горожан.

Что можно сделать в этих магазинчиках:

  • купить самую разную еду и напитки;
  • зарядить телефон;
  • заплатить по коммунальным счетам;
  • снять наличные;
  • сделать заказ в онлайн-магазине;
  • забрать доставку.

А в некоторых можно даже зарядить самокат, поменять валюту и отправить международную почту.

Кроме того, в большинстве магазинчиков есть зоны, в которых можно посидеть и поработать, микроволновка, чтобы разогреть еду, которую можно купить тут же (и бойлер с водой, чтобы заварить лапшу), поэтому офисные работники ходят сюда обедать, студенты — учиться, а остальные — просто проводить время, благо магазины работают 24 часа, и зайти подкрепиться или зарядить телефон можно в любое время.

Профессор Чан полагает, что такой рост популярности магазинчиков связан с тем, что страна активно урбанизируется: все больше корейцев переезжают жить в большие города, где у них нет времени размеренно заниматься домашним бытом.

Другой фактор — демография. Все меньше корейцев заводят семью, люди предпочитают жить в одиночку — на 2021 год 35% всех домохозяйств в стране состояли из одного человека, согласно социологическим исследованиям. А тем, кто живет один, часто невыгодно или просто лень готовить полноценный ужин и активно заниматься домашним бытом — для них такие многофункциональные магазины становятся спасением.

Пандемия коронавируса еще сильнее усугубила этот тренд: горожане проводили почти все время в своих домах, выходя за всем спектром услуг буквально до ближайшего магазинчика. В последние годы такие магазины открываются даже внутри других заведений, вроде караоке-клубов, или культурных центров.

Предложение оправдывается огромным спросом. Согласно финансовым отчетам, прибыль таких магазинов выросла в 4 раза за 10 лет: с 5,8 миллиардов долларов в 2010 году до 24,7 миллиардов в 2021.

Магазины даже становятся героями многочисленных видео в социальных медиа вроде Youtube или Tiktok — их рекламируют инфлюэнсеры, в них снимают юмористические или музыкальные клипы.

Австралийский блогер из Южной Кореи Джинни Мэнг набрала популярность благодаря своим видео, где она рассказывает про такие магазины. Сейчас Джинни живет в Австралии и сравнивает южнокорейские магазинчики с австралийскими. Она уверена, что часть ее популярности именно в этом: австралийские и американские зрители в шоке от того, что в южнокорейских магазинах так много разных продуктов и они не закрываются. В Австралии, для сравнения, некоторые магазины заканчивают работать уже в 3 часа дня, поясняет Джинни.

Популярность в соцсетях помогает южнокорейским магазинчикам внутри страны — теперь это важная часть национальной культуры — и за рубежом. Несколько главных магазинных южнокорейских брендов уже пробуют выйти на зарубежные рынки — в первую очередь Вьетнам и Малайзию.

Владельцы компаний надеются, что магазинчики станут новым этапом «Корейской волны», в рамках которой по всему миру завоевывают популярность южнокорейская поп-музыка, кино и другая культура.

А еще, возможно, популярность магазинчиков связана с тем, что корейцы просто не успевают ничем заниматься — согласно исследованиям, в этой стране самая длинная рабочая неделя в мире.

Георгий Мазуркевич