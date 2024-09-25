В Южной Корее придумали летающую тележку для шопинга. Как она выглядит

Инженеры из Сеульского национального университета науки и технологий (SeoulTech, Южная Корея) представили летающую платформу для перемещения грузов по воздуху. Об этом говорится в статье на портале New Atlas.
Контакт с полом устройству не требуется. Его можно перемещать по горизонтали, двигать вверх и вниз, а также вести по ступенькам. Новаторы показали платформу на видео: выглядит она действительно футуристично. Летающая тележка получила название Palletrone.
Внутрь платформы с верхней загрузкой помещен многороторный беспилотник, который позволяет пользователям толкать ее на уровне груди, а не возить покупки традиционным образом по полу с помощью колесной тележки.
Человек «управляет летательным аппаратом, корректируя траекторию полета» с помощью ручки, а аппаратное и программное обеспечение удерживает платформу над землей. Сам пользователь защищен от быстро вращающихся роторов дрона с Х-образной рамой решетчатым корпусом тележки, который обеспечивает достаточный поток воздуха для полета дрона с минимальной потерей производительности.
Есть у разработки и минусы. Один из недостатков — шум, создаваемый дроном. Другой — относительно низкая грузоподъемность, которая составляет около 3 кг — для покупок на большую семью будет маловато. Также, совершая шопинг, надо иметь в виду, что аккумулятор через определенное время у тележки может разрядиться. Теперь инженеры раздумывают над стыковочной системой, позволяющей производить подзарядку в полете для более продолжительного шопинга.