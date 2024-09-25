В Южной Корее придумали летающую тележку для шопинга. Как она выглядит

Есть у разработки и минусы. Один из недостатков — шум, создаваемый дроном. Другой — относительно низкая грузоподъемность, которая составляет около 3 кг — для покупок на большую семью будет маловато. Также, совершая шопинг, надо иметь в виду, что аккумулятор через определенное время у тележки может разрядиться. Теперь инженеры раздумывают над стыковочной системой, позволяющей производить подзарядку в полете для более продолжительного шопинга.