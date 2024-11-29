В Южной Корее открылся Starbucks с видом на КНДР

Сеть выбрала это место из-за его значимости и живописности, добавил в беседе с Bloomberg представитель городских властей Кимпхо. Место обсерватории, известное как холм-154, тоже имеет историческое значение: здесь две страны вели ожесточенные бои во время Корейской войны в 1950—1953 годах.