В Южной Корее хотят создать «город без одиноких»

Власти Сеула, Южная Корея, собираются создать «город без одиноких». Речь идет не о строительстве города с нуля, а о создании таких условий, в которых граждане государства не будут страдать от одиночества. Об этом сообщает CNN.
В течение пяти лет власти запустят круглосуточную горячую линию онлайн-платформу и организуют личные встречи для консультаций по проблемам одиночества.
В Сеуле также намерены расширить зеленые зоны и программу психологических услуг, составить планы питания для жителей среднего и пожилого возраста, разработать специальную систему поиска для выявления одиноких горожан, которым нужна помощь, и организовывать мероприятия, побуждающие людей выходить на улицу и общаться с другими людьми.
Однако эксперты считают, что таких мер недостаточно. По их мнению, нужно сделать еще больше, отчасти потому, что одиночество в Корее связано с некоторыми особенностями корейской культуры, которые трудно изменить. Из-за них и высоких стандартов люди зачастую сами себя обрекают на одиночество, отгораживаются от мира, считая, что они не соответствуют стандартам и не вносят достаточный вклад в развитие общества.
На создание «города без одиноких» власти собираются потратить около 327 миллионов долларов (31,6 миллиарда рублей).
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