В Южной Корее хотят создать «город без одиноких»

Однако эксперты считают, что таких мер недостаточно. По их мнению, нужно сделать еще больше, отчасти потому, что одиночество в Корее связано с некоторыми особенностями корейской культуры, которые трудно изменить. Из-за них и высоких стандартов люди зачастую сами себя обрекают на одиночество, отгораживаются от мира, считая, что они не соответствуют стандартам и не вносят достаточный вклад в развитие общества.