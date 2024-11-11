В Южной Каролине поймали более половины сбежавших обезьян

Ранее 8 ноября департамент полиции города Йемасси заявил, что беглые обезьяны не переносят болезни и не подвергались испытаниям из-за молодого возраста; при этом правоохранители попросили местных жителей не контактировать с пугливыми приматами, чтобы не усложнять их поимку.
«Были возвращены в общей сложности 25 из 43 обезьян, сбежавших из центра исследований приматов Alpha Genesis в Йемасси, Южная Каролина», — говорится в материале.
Со ссылкой на местную полицию телеканал подчеркивает, что все возвращенные обезьяны были обследованы ветеринарами — состояние здоровья приматов оценивается как нормальное. В то же время местные власти призывают жителей продолжать запирать окна и двери, пока остающиеся на воле 18 обезьян не будут пойманы.
Ранее 7 ноября телеканал NBC News со ссылкой на полицию сообщил, что содержавшиеся в качестве подопытных в исследовательском центре Южной Каролины обезьяны количеством 43 особи сбежали из лабораторий исследовательского центра компании Alpha Genesis и разыскиваются для поимки и возвращения. Позже генеральный директор Alpha Genesis Грег Вестергаард сообщил телеканалу CNN, что обезьяны сбежали после того, как смотритель забыл запереть двери, заявив, что инцидент — «на 100%» человеческая ошибка.