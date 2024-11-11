В Южной Каролине поймали более половины сбежавших обезьян

Со ссылкой на местную полицию телеканал подчеркивает, что все возвращенные обезьяны были обследованы ветеринарами — состояние здоровья приматов оценивается как нормальное. В то же время местные власти призывают жителей продолжать запирать окна и двери, пока остающиеся на воле 18 обезьян не будут пойманы.