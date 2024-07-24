В Южной Африке заметили жирафа с изогнутой шеей. Фото вас удивит

В Национальном парке Крюгера в Южной Африке заметили молодого жирафа с зигзагообразной шеей. Снимок животного опубликовала блогер Линн Скотт в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), которая сделала фото во время экскурсии. Точное место и время, когда был выполнен кадр, девушка не раскрыла, чтобы обезопасить животное.