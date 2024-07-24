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В Южной Африке заметили жирафа с изогнутой шеей. Фото вас удивит

Ветеринар рассказала, что с ним могло произойти.

Источник: Lynn Scott

В Национальном парке Крюгера в Южной Африке заметили молодого жирафа с зигзагообразной шеей. Снимок животного опубликовала блогер Линн Скотт в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), которая сделала фото во время экскурсии. Точное место и время, когда был выполнен кадр, девушка не раскрыла, чтобы обезопасить животное.

В переписке с Live Science Скотт рассказала, что жираф стоял неподвижно. Проводивший экскурсию рейнджер не был обеспокоен таким поведением.

Пользователи предположили, что у животного сломана шея.

«Мне кажется, он сломал шею во время схватки», «Это перелом, полученный во время сражения с другой особью», — пишут в комментариях к посту Скотт.

По мнению ветеринара Сары Фергюссон из организации Giraffe Conservation Foundation, такую гипотезу пока подтвердить нельзя.

«Шея сильно деформирована, но у нас нет рентгеновских снимков, которые подтвердили бы перелом. Пока что мы бы говорили о таком диагнозе, как тортиколлис (кривошея)», — пояснила Фергюссон.

Тортиколлис бывает и у людей, заболевание приводит к наклону головы под необычным углом. Кривошея может быть с рождения или появиться по ряду причин, среди которых неправильное положение во время сна, грыжи межпозвоночных дисков, инфекции спинного мозга, повышенный тонус мышц.

Сара Фергюссон и ранее видела жирафов с кривошеей, однако столь тяжелого случая в ее практике не было.

В Live Science напомнили, что жирафы выживали после перелома шеи. Например, в 2015 году фотографы дикой природы заметили особь с изогнутой шеей в Национальном парке Серенгети (Танзания). Оказалось, что самец сломал шею во время драки с соперником пятью годами ранее.