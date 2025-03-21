В Южной Корее набирают популярность «одинокие» свадьбы

Свадьба — это много обязательств, большие расходы и много хлопот. Но что делать, если всего этого в жизни и так слишком много? Можно отложить важное событие или отказаться от него вовсе, а можно поступить, как все чаще делают в Южной Корее — поклясться в верности самому себе.
Многие молодые жители этой страны сознательно выбирают одиночество и, чтобы отметить свой статус, устраивают себе «одинокие» свадьбы. Про необычный феномен рассказало издание South China Morning Post.
Одна из таких «невест», Кан Да Сум, рассказала изданию, что просто устроила себе свадебную фотосессию со своей собакой. «Я уже поняла, что не стану женой или матерью, но обещаю себе быть счастливой», — объясняет девушка.
Южная Корея — страна с самым серьезным демографическим кризисом на планете. Уровень рождаемости там неуклонно снижается в последние 10 лет. По данным местных социологов, на ноябрь 2023 года 51% корейцев в возрасте от 30 до 40 лет не состоял в браке — это вчетверо больше, чем в 2000 году. В Сеуле, столице страны, этот показатель даже выше 60%.
Основная причина — высокие расходы на отдельный дом и семейную жизнь: молодые люди понимают, что не готовы покупать и обустраивать жилье, а также обеспечивать ребенка.
До 1970-х показатель рождаемости в стране в среднем составлял 4 ребенка на женщину, а к 2023 году он упал до 0,72. В 2024 году он немного вырос (до 0,75), но остается самым низким в мире. Для сравнения, в Японии, испытывающей аналогичный кризис, этот параметр в 2023 году был равен 1,2.
Средние расходы на свадьбу в стране — 300 миллионов вон (17 миллионов рублей). После таких затрат новобрачные обычно остаются в долгах, что тоже отпугивает молодых людей от семейной жизни.
Кроме того, брак мешает молодым людям добиваться карьерных целей — Кан, к примеру, хочет стать профессиональной танцовщицей, и думает, что супруг будет ее только отвлекать. «Мне кажется, что счастье конкретного человека сегодня важнее, чем счастье целой семьи», — поясняет девушка.
Тенденция к отказу от брака началась в 2016 году. Чон Джи Хён, другая героиня статьи, провела «несвадебную» церемонию на 40 гостей, на которой поклялась самой себе в вечной любви.
Как объяснила девушка, такая церемония помогает молодежи символически порвать с традиционными ценностями, а девушкам — выразить свое отношение к патриархальной системе ценностей, в которой женщина в первую очередь — хранительница домашнего очага.
Вернуть граждан к ценностям брака и деторождения — цель, которой южнокорейское государство никак не может достичь. Представители властей неоднократно озвучивали, что необходимо достичь равенства между полами и поддерживать молодые семьи финансово, но, как утверждают эксперты, пока что прогресса в этой сфере достичь не удалось.
Южная Корея остается единственным развитым государством на планете с уровнем рождаемости ниже единицы. В 2024 году в стране родилось на 8% меньше детей, чем в прошлом — примерно 230 тысяч. Это вдвое меньше, чем 10 лет назад.
Некоторые эксперты уже рассуждают о возможности полного исчезновения страны — население стареет, поэтому потенциал в вопросе деторождения с каждым годом становится все ниже, что лишь сильнее усугубляет проблему.
Чон рассуждает о будущем с горькой иронией: «быть может, Южная Корея исчезнет уже на моем веку».
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