В Южной Корее набирают популярность «одинокие» свадьбы

Свадьба — это много обязательств, большие расходы и много хлопот. Но что делать, если всего этого в жизни и так слишком много? Можно отложить важное событие или отказаться от него вовсе, а можно поступить, как все чаще делают в Южной Корее — поклясться в верности самому себе.