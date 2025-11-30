В Югре списали больше полумиллиарда рублей кредитов бойцам СВО

Военнослужащему или его ближайшим родственникам необходимо обратиться в любое отделение судебных приставов УФССП России по Югре и предоставить следующие документы: заявление о прекращении исполнительного производства, копию контракта о прохождении военной службы сроком на один год и более или справки из соответствующего органа министерства обороны РФ о заключении контракта с 1 декабря 2024 года. Для принятия решения о прекращении исполнительного производства в отношении супруги бойца, заключившего контракт о прохождении военной службы, необходимо приложить документ о заключении брака. Подать заявление можно и дистанционно с помощью личного кабинета на портале Госуслуг.