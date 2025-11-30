В Югре списали больше полумиллиарда рублей кредитов бойцам СВО

Исполнительные производства по не исполненным кредитным обязательствам, в том числе по ипотеке, прекращаются в отношении югорчан, которые с 1 декабря 2024 года заключили контракт о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции.
С начала 2025 года судебные приставы Югры прекратили 4 969 исполнительных производств по кредитным обязательствам на сумму 513 миллионов рублей. Кроме того, 894 исполнительных производства прекращено в отношений членов семей участников специальной военной операции на сумму 80 миллионов рублей.
Важно, что контракт должен быть заключен на срок больше одного года, при этом сумма кредитных обязательств не может превышать 10 миллионов рублей. Законодательство предусматривает также прекращение исполнительных производств по кредитным обязательствам и в отношении супруги или супруга военнослужащего. Прекращение исполнительных производств осуществляется по заявлению.
Военнослужащему или его ближайшим родственникам необходимо обратиться в любое отделение судебных приставов УФССП России по Югре и предоставить следующие документы: заявление о прекращении исполнительного производства, копию контракта о прохождении военной службы сроком на один год и более или справки из соответствующего органа министерства обороны РФ о заключении контракта с 1 декабря 2024 года. Для принятия решения о прекращении исполнительного производства в отношении супруги бойца, заключившего контракт о прохождении военной службы, необходимо приложить документ о заключении брака. Подать заявление можно и дистанционно с помощью личного кабинета на портале Госуслуг.
Как отмечают в УФССП России по ХМАО — Югре, все участники СВО имеют право приостановить исполнительные производства. Однако приостановить — не означает прекратить. Ко всему, такая мера не распространяется на требования по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда жизни или здоровью граждан (в том числе по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца), а также на требования имущественного характера, возникшие в результате совершения коррупционных преступлений.