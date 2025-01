В ЮАР женщина лишилась 16 пальцев из-за укуса клеща

Через четыре месяца после укуса клеща Кэтрин Эббот-Котзи ампутировали 16 пальцев: девять на руках и семь ногах. Инцидент произошел более 10 лет назад, на днях Need to know поговорил с Кэтрин Эббот-Котзи и выяснил подробности.