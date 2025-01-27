В ЮАР женщина лишилась 16 пальцев из-за укуса клеща

Через четыре месяца после укуса клеща Кэтрин Эббот-Котзи ампутировали 16 пальцев: девять на руках и семь ногах. Инцидент произошел более 10 лет назад, на днях Need to know поговорил с Кэтрин Эббот-Котзи и выяснил подробности.
В декабре 2013 года женщина проснулась и заметила на своей руке след от укуса. Сначала она решила, что ее укусил обычный комар, однако через два дня ее самочувствие ухудшилось до такой степени, что она упала в обморок и ее пришлось экстренно везти в больницу.
У Эббот-Котзи были серьезные осложнения: ее органы стали отказывать, из-за этого развилась сухая гангрена, при которой ткани усыхают из-за недостатка кровоснабжения. В таком случае части тела темнеют, приобретая черный, синий или фиолетовый оттенок.
Сейчас женщина носит протезы пальцев на руках и специальные вставки для обуви. Произошедшее повлияло и на психологическое состояние Эббот-Котзи, отчасти из-за перенесенного ею стресса распался ее брак. Спустя десять лет после укуса, перевернувшего ее жизнь, ей удалось принять случившееся и найти любовь.
Эббот-Котзи посещала психолога, чтобы справиться с изменениями. В 2022 году после 45 лет разлуки она встретилась со знакомым со школьных лет Приером дю Плесси, и у них начался роман. В середине 2023 года новый возлюбленный предложил ей выйти за него замуж.
«Я осознала, что пальцы были частью моей жизни 50 лет, но я не зависела от них, они не определяли меня как личность», — говорит Эббот-Котзи, которой сейчас 60 лет.