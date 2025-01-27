В ЮАР женщина лишилась 16 пальцев из-за укуса клеща

В декабре 2013 года женщина проснулась и заметила на своей руке след от укуса. Сначала она решила, что ее укусил обычный комар, однако через два дня ее самочувствие ухудшилось до такой степени, что она упала в обморок и ее пришлось экстренно везти в больницу.