В Ярославской области ежи покусали 9 человек. И это очень опасно

В травмпункт Клинической больницы имени Н. В. Соловьева в июле обратились девять человек за медицинской помощью после укуса ежа, сообщается на странице учреждения во «ВКонтакте».
В больнице напомнили, что ежи могут быть переносчиками вируса бешенства (Rabies virus). Человек и животные заражаются им через укусы, повреждения (раны, ссадины), реже — через слизистые оболочки. Заражение бешенством также происходит и при контакте с предметами, на которых есть инфицированная слюна.
«Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. Длительность инкубационного периода зависит от возраста укушенного, реактивности организма, от состояния нервной системы (переутомление, пониженное питание), от локализации укуса, количества вируса, попавшего в организм», — рассказывают в Клинической больнице имени Н. В. Соловьева.
Вирус распространяется по нервным сплетениям, достигает центральной нервной системы и вызывает тяжелые неврологические нарушения, которые приводят к гибели зараженного. Без своевременной медицинской помощи зараженный бешенством человек умирает.
При укусе или ином повреждении нужно быстрее обработать рану, напоминают в посте. Необходимо в течение нескольких минут (до 15 минут) промывать рану водой с мылом или другим моющим средством. Если такового нет, то рану промывают только струей воды. После края раны обрабатывают 70% этиловым спиртом или 5% спиртовым раствором йода.
«Лечебно-профилактическая иммунизация состоит из прививок вакцины для профилактики бешенства КОКАВ и иммуноглобулина антирабического (АИГ). Гомологичный иммуноглобулин антирабический вводят не позднее семи суток после уксуса. Курс лечебно-профилактической иммунизации назначают независимо от срока обращения пострадавшего за антирабической помощью, даже через несколько месяцев после контакта с больным бешенством животным, подозрительным на заболевание бешенством животным, диким или неизвестным животным», — говорит Александр Терентьев, заведующий травмпункта в Клинической больнице имени Н. В. Соловьева.
В больнице рекомендуют никогда не трогать диких ежей, даже если те кажутся милыми и дружелюбными. В случае необходимости перенести дикого ежа в другое место следует надеть перчатки и держать животное на расстоянии вытянутой руки. Нельзя позволять детям играть с дикими ежами.
«Если еж вас поцарапал или укусил, немедленно обратитесь в травмпункт», — предостерегают в медицинском учреждении.