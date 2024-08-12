В Ярославской области ежи покусали 9 человек. И это очень опасно

«Лечебно-профилактическая иммунизация состоит из прививок вакцины для профилактики бешенства КОКАВ и иммуноглобулина антирабического (АИГ). Гомологичный иммуноглобулин антирабический вводят не позднее семи суток после уксуса. Курс лечебно-профилактической иммунизации назначают независимо от срока обращения пострадавшего за антирабической помощью, даже через несколько месяцев после контакта с больным бешенством животным, подозрительным на заболевание бешенством животным, диким или неизвестным животным», — говорит Александр Терентьев, заведующий травмпункта в Клинической больнице имени Н. В. Соловьева.