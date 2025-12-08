Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России начали отбирать участки из-за борщевика

Власти решили жестко бороться с проблемой распространения борщевика в Ярославской области.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: Аргументы и факты

В Ярославской области произошел первый случай реализации регионального механизма по борьбе с борщевиком. У собственника участка площадью в 170 гектаров из Некрасовского района через суд власти пытаются забрать участок. Дело в том, что территория полностью заросла борщевиком, а владелец игнорирует предписания и штрафы, требующие борьбы с опасным сорняком.

Решение отнять землю было принято спустя несколько лет попыток повлиять на собственника. Позволил это сделать федеральный закон, который обязывает всех землевладельцев ухаживать за своим участком и не допускать распространения борщевика.

Также для борьбы с сорняком региональные власти постоянно проверяют участки местных жителей. В этом году административные комиссии и инспекции адмтехнадзора проверили около 5 тыс. участков. Нарушения были выявлена сразу на 1,4 тыс. из них. Штрафы суммарно составили больше 60 млн рублей.

При этом чиновники отмечают, что теперь изымание земли не будет редкостью. Власти готовы и дальше применять крайние меры к собственникам, чтобы потом продавать запущенные территории через публичный аукцион.

«Этот прецедент направлен на защиту окружающей среды и интересов добросовестных землепользователей. Он послужит сигналом для всех, кто до сих пор не выполняет свои обязанности. Борьба с борщевиком будет продолжена системно и жестко», — заявил ярославский губернатор Михаил Евраев.