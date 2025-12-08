В России начали отбирать участки из-за борщевика

В Ярославской области произошел первый случай реализации регионального механизма по борьбе с борщевиком. У собственника участка площадью в 170 гектаров из Некрасовского района через суд власти пытаются забрать участок. Дело в том, что территория полностью заросла борщевиком, а владелец игнорирует предписания и штрафы, требующие борьбы с опасным сорняком.