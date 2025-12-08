В России начали отбирать участки из-за борщевика

В Ярославской области произошел первый случай реализации регионального механизма по борьбе с борщевиком. У собственника участка площадью в 170 гектаров из Некрасовского района через суд власти пытаются забрать участок. Дело в том, что территория полностью заросла борщевиком, а владелец игнорирует предписания и штрафы, требующие борьбы с опасным сорняком.
Решение отнять землю было принято спустя несколько лет попыток повлиять на собственника. Позволил это сделать федеральный закон, который обязывает всех землевладельцев ухаживать за своим участком и не допускать распространения борщевика.
Также для борьбы с сорняком региональные власти постоянно проверяют участки местных жителей. В этом году административные комиссии и инспекции адмтехнадзора проверили около 5 тыс. участков. Нарушения были выявлена сразу на 1,4 тыс. из них. Штрафы суммарно составили больше 60 млн рублей.
При этом чиновники отмечают, что теперь изымание земли не будет редкостью. Власти готовы и дальше применять крайние меры к собственникам, чтобы потом продавать запущенные территории через публичный аукцион.
«Этот прецедент направлен на защиту окружающей среды и интересов добросовестных землепользователей. Он послужит сигналом для всех, кто до сих пор не выполняет свои обязанности. Борьба с борщевиком будет продолжена системно и жестко», — заявил ярославский губернатор Михаил Евраев.