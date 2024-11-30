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В Ярославле установили третьего медведика-космонавта

Ярославские медведики пополнились третьей фигуркой, установленной у городского планетария.

Источник: Российская газета

Третий медведик пополнил список ярославских достопримечательностей. Как рассказал один из инициаторов установки фигурок Данила Грибов, он установлен рядом с планетарием — Культурно-просветительским центром имени Валентины Терешковой.

Фигурка посвящена вкладу Ярославской области в освоение космоса. Естественно, что этот медведик (а вернее, медведица) вдохновлен полетом первой женщины-космонавта. Именно поэтому частью композиции является ракета с надписью «Восток-6».

Напомним, что ранее были установлены медведик-актер у Волковского театра и медведик-купец у знака «Нулевой километр Золотого кольца».