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В Ярославле появился медведик-журналистка

Очередную фигурку авторы нового ярославского проекта установили накануне Дня Российской печати.

Источник: Страница Данилы Грибова ВКонтакте

Медведик-журналистка держит в руках микрофон и блокнот, а ее постамент — объектив камеры. По замыслу авторов, новая скульптура призвана напомнить о важности журналистской профессии в истории Ярославля.

В городе жили и работали талантливые журналисты, редакторы, издатели. Как отмечают инициаторы проекта, именно в городе на Волге начал издаваться первый провинциальный литературный журнал «Уединенный пошехонец» и первый в стране журнал о туризме «Ярославский экскурсант».

Новая фигурка проекта установлена на улице Кирова рядом с перекрестком с Депутатским переулком. Место выбрано не случайно, эта пешеходная улица, которая раньше называлась Угличской, всегда была бойким местом, где люди обменивались новостями.

Журналистка стала шестой скульптурой в новом проекте медведиков.