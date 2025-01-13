В Ярославле появился медведик-журналистка

Медведик-журналистка держит в руках микрофон и блокнот, а ее постамент — объектив камеры. По замыслу авторов, новая скульптура призвана напомнить о важности журналистской профессии в истории Ярославля.
В городе жили и работали талантливые журналисты, редакторы, издатели. Как отмечают инициаторы проекта, именно в городе на Волге начал издаваться первый провинциальный литературный журнал «Уединенный пошехонец» и первый в стране журнал о туризме «Ярославский экскурсант».
Новая фигурка проекта установлена на улице Кирова рядом с перекрестком с Депутатским переулком. Место выбрано не случайно, эта пешеходная улица, которая раньше называлась Угличской, всегда была бойким местом, где люди обменивались новостями.
Журналистка стала шестой скульптурой в новом проекте медведиков.