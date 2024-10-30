В японской деревне детей заменили куклами

В японской деревне Ичиноно живут только старики, ребенок — и огромные куклы в человеческий рост. Нет, это не сюрреалистичный японский фильм: так пожилые жители стараются оживить свои улицы и дома.
Кураносуке Като исполнилось два года. Он — единственный ребенок, который живет в японской деревне Ичиноно и первый ребенок, родившийся там за последние 20 лет. Почти все остальные жители деревни старше 65 лет. Молодежь оттуда давно уехала.
Историю деревни, в которой осталось всего 60 человек, рассказало издание Japan Today. «Если ничего не изменится, деревня просто вымрет», — делится один из старожилов и деревенский староста Итиро Саваяма.
Стареющее население — проблема почти для каждой развитой страны, но в Японии она накладывается еще и на суровые ограничения для иммигрантов. Как результат, сейчас население страны — второе по старости в мире (на первом месте — Монако).
Но пока демографы и социологи бьются над решением глобальных вопросов, старики из Ичиноно решили украсить свою деревню здесь и сейчас — населили ее куклами ростом с людей.
Некоторые из кукол качаются на качелях, другие толкают тачку с дровами и все дружно улыбаются гостям деревни. «В этой деревне кукол больше, чем жителей» — считает 88-летняя жительница деревни Хисайо Йамасаки.
Раньше, по словам Хисайо, деревня занималась выращиванием риса, а еще продавала свое сакэ. Во всех деревенских домах подрастали дети. Но постепенно, как объясняет старушка, «мы испугались, что с нашими детьми никто не захочет вступать в брак, если они застрянут в этой деревне». Старшее поколение само мотивировало молодежь ехать в города — получать образование и искать более успешную работу.
Дети уехали и неплохо устроились, да так и не вернулись. Теперь мы расплачиваемся за свои поступки.
В Ичиноно есть лишь одна семья, непохожая на все другие. Ри Като 33 года, ее супругу Тосики — 31 год. Они приехали в деревню из бурлящей Осаки в 2021 году, решив, что в сельской местности будет легче пережить изоляцию времен пандемии. Через год в семье родился маленький Кураносуке.
Мальчика обожает вся деревня: старики пекут для него лакомства и присматривают за ребенком все вместе, называют его «наша гордость». Семья Като рада: супруги уверены, что их сыну повезло родиться здесь, где ему уделяют столько внимания. «Он еще ничего не добился в жизни, а его все вокруг уже так сильно любят», — радуется отец мальчика.
Мать ребенка, Ри, помогает соседям собирать бобы эдамаме играет с другими жителями в спортивные игры. «Я чувствую, что все вокруг ценят меня, как личность. Рада, что Кураносуке растет с этим чувством с самого детства», радуется она.
Впрочем, вдохновиться опытом молодой пары и поселиться в Ичиноно не так просто: здесь действуют старые правила, по которым любой, кто хочет приобрести недвижимость в деревне, должен получить три рекомендации от ее жителей и принести им в дар мешок денег или риса.
Сельская жизнь в целом становится менее привлекательной за последние десятилетия, но в Японии ситуация еще хуже. Как объясняют местные социологи, причин несколько: во-первых, большинство деревень расположены на скалистой или холмистой почве (больше негде), и в них трудно заниматься сельским хозяйством. Во-вторых, из-за рельефа местности в них больше грызунов и вредителей, а еще они больше подвержены разрушениям во время землетрясений, которые в Японии — не редкость.
Новая семья надеется, что все же сможет сделать деревню привлекательнее для других жителей. Тосики, отец семейства, работает в сфере IT, но в свободное время занялся ремонтом и обустройством старых запущенных домов. Мужчина надеется, что обновленная недвижимость привлечет других людей, которые устали от больших городов, и продлит век Ичиноно еще немного. Если, конечно, приезжие не испугаются кукол.
На самом деле можно уверенно утверждать, что многие мечтают о тихой жизни в провинции у моря и простой профессии. Как иначе объяснить такую популярность «целительных» романов, герои которых только тем и заняты, что открывают магазинчики и пекарни в маленьких деревушках? Большую часть такой литературы, кстати, пишут как раз в Японии и Южной Корее — недавно рассказывали про них подробно.