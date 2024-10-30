В японской деревне детей заменили куклами

Сельская жизнь в целом становится менее привлекательной за последние десятилетия, но в Японии ситуация еще хуже. Как объясняют местные социологи, причин несколько: во-первых, большинство деревень расположены на скалистой или холмистой почве (больше негде), и в них трудно заниматься сельским хозяйством. Во-вторых, из-за рельефа местности в них больше грызунов и вредителей, а еще они больше подвержены разрушениям во время землетрясений, которые в Японии — не редкость.