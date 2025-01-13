В японском кафе облегчают чувство одиночества гостей

В Японии открылось кафе, где за отдельную плату гости могут обняться с работниками заведения, посмотреть им в глаза и пообщаться. Об этом пишет South China Morning Post.
В Японии не принято жаловаться на свою жизнь. С детства жителей страны учат быть сдержанными, выносливыми, сильными духом и терпеливыми. Это заставляет многих людей бороться с одиночеством самостоятельно и отворачиваться от романтических отношений.
По данным исследований, 45% женщин и 25% мужчин в возрасте от 16 до 24 лет не заинтересованы в сексуальных контактах или даже противятся им. Более четверти 30-летних японцев не планируют вступать в брак, а 34% домохозяйств в стране состоят из одного человека. Однако многим жителям все же не хватает эмоциональной близости. Эту проблему предложило решить кафе Soineya, расположенное в Токио.
Клиенты могут 20 минут полежать или поспать с официанткой за три тысячи иен (почти две тысячи рублей) или переночевать с ней за 50 тысяч иен (32 тысячи рублей). За дополнительную плату в размере тысячи иен (643 рубля) гостям предлагается положить голову на колени сотрудницы, пообниматься с ней в течение трех минут, по-дружески похлопать по спине или минуту смотреть ей в глаза.
В Soineya для защиты сотрудниц есть строгие правила. Так, гостям нельзя прикасаться к их волосам или нарушать любые границы личного пространства.
Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на услуги кафе.
«Объятия или взгляд милой девушки, может, и не решат всех проблем, но они помогают справиться с одиночеством и дают людям энергию для преодоления жизненных трудностей», — сказал один из клиентов. Другой добавил, что в реальной жизни он не знает о чем на самом деле думают девушки, общаясь с ним. В это же время в Soineya сотрудницы очень доброжелательны, а разговоры с ними расслабляют.
Критики же считают, что у некоторых может появиться чувство дискомфорта от контакта с незнакомцами, а долгосрочное использование таких сервисов, возможно, и вовсе «отобьет желание заводить реальные отношения». Это, как следствие, только усугубит проблему одиночества в Японии.
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