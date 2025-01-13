В японском кафе облегчают чувство одиночества гостей

«Объятия или взгляд милой девушки, может, и не решат всех проблем, но они помогают справиться с одиночеством и дают людям энергию для преодоления жизненных трудностей», — сказал один из клиентов. Другой добавил, что в реальной жизни он не знает о чем на самом деле думают девушки, общаясь с ним. В это же время в Soineya сотрудницы очень доброжелательны, а разговоры с ними расслабляют.