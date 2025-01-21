В Японском аквариуме рыбу-солнце «лечат» картонными людьми

Тогда специалисты заподозрили, что у рыбы возникли проблемы с пищеварением или она заразилась паразитами. Но один из работников был не согласен с выводами и сказал: «Может, ей одиноко, потому что она скучает по посетителям?». После этого предположения к стеклу аквариума прикрепили униформу сотрудников.