В Японском аквариуме рыбу-солнце «лечат» картонными людьми

Работники японского аквариума «Кайкекан» спасают рыбу-солнце от одиночества при помощи картонных людей. Об этом пишет CNN.
Сотрудники «Кайкекан» сообщили, что рыба-солнце, обитающая в их аквариуме, всегда подплывала к стеклу в тот момент, когда перед ним появлялись посетители. Однако позже гости перестали приходить, и существо начало тереться о стенку аквариума и даже прекратило есть медуз.
Тогда специалисты заподозрили, что у рыбы возникли проблемы с пищеварением или она заразилась паразитами. Но один из работников был не согласен с выводами и сказал: «Может, ей одиноко, потому что она скучает по посетителям?». После этого предположения к стеклу аквариума прикрепили униформу сотрудников.
На следующий день в «Кайкекане» заметили, что рыба чувствует себя гораздо лучше. Позже в аквариуме появилось больше картонных посетителей, которые помогают рыбе-солнцу справиться с одиночеством.
В Сети «Кайкекан» поделился фотографией, на которой видно, как рыба плавает в своем аквариуме, повернув один глаз в сторону импровизированных «людей» с лицами и в аквариумной форме, прикрепленной к стеклу. Сотрудники тоже махали своей подопечной, чтобы подбодрить ее.
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