В японской полицейской академии ввели уроки макияжа

В ходе курса преподаватели обучали студентов базовым техникам макияжа, в том числе увлажнению кожи, нанесению праймеров и использованию карандашей для бровей. Кроме того, она научила их основным навыкам ухода за собой, таким как стрижка бровей и укладка волос.