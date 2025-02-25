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В японской полицейской академии ввели уроки макияжа

В академии напоминают о важности поддержания надлежащего внешнего вида.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: SCMP

Полицейская академия Фукусимакен Кейсацугакко в провинции Фукусима (Япония) запустила курсы и даже привлекла консультантов по красоте, чтобы обучить полицейских-мужчин искусству макияжа. Об этом пишет South China Morning Post.

В деканате академии говорят, что опрятный и профессиональный вид важен для полицейских, так как они часто взаимодействуют с разными людьми. Учебное заведение стремится укрепить доверие к сотрудникам правоохранительных органов и создать положительное впечатление.

Чтобы курс макияжа соответствовал высоким стандартам профессионализма, академия сотрудничала с консультантами известного японского косметического бренда Shiseido. Эксперты не только давали общие рекомендации по макияжу, но и предлагали индивидуальные советы, разработанные специально для курсантов.

В ходе курса преподаватели обучали студентов базовым техникам макияжа, в том числе увлажнению кожи, нанесению праймеров и использованию карандашей для бровей. Кроме того, она научила их основным навыкам ухода за собой, таким как стрижка бровей и укладка волос.

Традиционно японские полицейские академии уделяли основное внимание юридическому образованию и тщательной физической подготовке. Внедрение курсов по макияжу в образовательную программу представляет собой современное усовершенствование системы подготовки, позволяющее будущим полицейским овладеть необходимыми навыками для общения с населением.

Ранее стало известно, что японская компания привлекает новых сотрудников бесплатным алкоголем и отпуском по похмелью.