В японский зоопарк запретили вход одиноким мужчинам

Зоопарк изначально был создан как площадка для эмоционального исцеления, а не знакомств. «Я вовсе не считаю, что мужчины в целом хуже женщин — но слишком многие из них в последнее время приходят к нам с недобрыми намерениями, и от этого у меня разрывается сердце», — поясняет женщина.