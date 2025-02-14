В японский зоопарк запретили вход одиноким мужчинам

Надписью «детям без родителей вход воспрещен» никого не удивить, а вот табличка «мужчинам без сопровождения не входить» — редкость: особенно когда речь идет не специфическом учреждении, а о… зоопарке.
Впрочем, именно такое правило на днях ввел частный зоопарк в префектуре Тотиги на востоке Японии. Причина «дискриминации» прозаичная и грустная: владелица зоопарка устала от приставаний к посетительницам и даже к ней самой.
О гендерном запрете рассказала газета South China Morning Post.
Зоопарк с поэтичным названием названием «Павильон исцеления» открылся в прошлом марте. Учреждение занимается зоотерапией: посетителям можно кормить животных и обниматься с ними, а в перспективе выстраивать дружеские отношения.
Экзотических питомцев в зверинце нет: только поросята, кошки, собаки и овцы. Кроме того, здесь есть большая прогулочная площадка для собак, куда можно прийти и со своим животным.
О новом правиле директор зоопарка с никнеймом «Миса Мама» рассказала в своих соцсетях: ограничение вступило в силу 26 января. Комментаторов оно поначалу шокировало своей лаконичностью.
С этого момента одинокие посетители мужского пола не допускаются в зоопарк.
То же самое теперь написано на дверях зоопарка: мужчины могут попасть внутрь только в сопровождении семьи или друзей.
Миса Мама пояснила, что с самого начала целевой аудиторией зоопарка были семьи или парочки — но в последнее время заведение стали регулярно посещать мужчины без спутниц, которые активно пытались завязать беседу с ней самой и клиентками.
Чтобы характер беседы был ясен, Миса Мама сообщила, что мужчины активно флиртовали и даже отпускали некорректные замечания. В то же время выгнать таких посетителей владелице, по ее словам, непросто: за время работы в обслуживании она привыкла всегда быть вежливой и улыбаться.
Зоопарк изначально был создан как площадка для эмоционального исцеления, а не знакомств. «Я вовсе не считаю, что мужчины в целом хуже женщин — но слишком многие из них в последнее время приходят к нам с недобрыми намерениями, и от этого у меня разрывается сердце», — поясняет женщина.
Многие комментаторы мужского пола восприняли новое правило в штыки, посчитав его неприкрытой дискриминацией. Один мужчина написал: «многие (и я в том числе) ищут исключительно компании животных и никому не хотят навредить». Миса Мама ответила, что искренне верит ему — но, поскольку с зоопарком она управляется в одиночку, сил выяснять, кто именно с какими намерениями приходит, у нее просто нет.
В то же время женщина получила и слова поддержки: пользователи написали, что зоопарк всегда приносит им много радости, и они хотят помочь ему и защитить. «Уверена, животные и сами понимают, кто пришел к ним с дурными намерениями», — оптимистично сообщила одна из комментаторов.
Владелица не уточнила, обращалась ли она в полицию и ведется ли расследование в отношении тех, кто повел себя непристойно.
Ранее рассказывали про жителя Японии, который сходил на 2000 неудачных свиданий и открыл свое брачное агентство.