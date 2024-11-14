В Японии женщинам старше 30 лет предложили удалять матку

Лидер консервативной партии Японии Наоки Хякуто предложил новые способы стимуляции рождаемости в стране. Как пишет NDTV, политик заявил, что женщинам нужно запретить выходить замуж после 25 лет и проводить принудительную гистерэктомию после 30 лет.
Предложение прозвучало в ходе дискуссии о снижении рождаемости в Японии и проблемах, с которыми страна сталкивается из-за старения населения. По его мнению, такие меры подтолкнут женщин к рождению детей и остановит снижение рождаемости.
Политик также предложил ограничить девушкам с 18 лет доступ к высшему образованию, чтобы они сосредоточили свое внимание на детях.
Предложения Хякуто вызвали бурную реакцию в обществе. Политика раскритиковали за его регрессивные и дискриминационные высказывания, вызвавшие обеспокоенность по поводу прав женщин и репродуктивной свободы.
Позже политик извинился и сказал, что идеи были изложены в виде «научно-фантастической сюжетной линии» и признал, что его комментарии были крайне резкими. По его словам, предложения были выдвинуты в целях вызова дискуссии, и воспринимать их буквально не следует.
Исуи Огава, писатель-фантаст, возмутился попыткой Хякуты представить свои высказывание как научно-фантастическую выдумку и заявил, что извинения политика и его пояснения сказанного только преуменьшают вред, нанесенный его словами.
В Японии с января по июнь этого года родилось 350 074 ребёнка, что на 5,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Конечно, это мало, но, по словам населения, «идея лишить женщин репродуктивной способности, если вы не родили ребёнка до 30 лет, ужасает даже в качестве шутки».
Ранее власти Южной Кореи заявили о создании «города без одиноких».