В Японии женщинам старше 30 лет предложили удалять матку

В Японии с января по июнь этого года родилось 350 074 ребёнка, что на 5,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Конечно, это мало, но, по словам населения, «идея лишить женщин репродуктивной способности, если вы не родили ребёнка до 30 лет, ужасает даже в качестве шутки».