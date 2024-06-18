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В Японии выпустили напиток для моментального утоления голода

Он для тех, кто на работе не успевает поесть или желает «заесть стресс».

Источник: Morinaga

Японская компания Morinaga выпустила на рынок напиток, способный мгновенно утолить голод. Продукт представлен на сайте производителя. In Tansan, такое название получил напиток, предлагается со вкусами лимона и грейпфрута, последний имеет ноль калорий. Лимонный вкус также имеет низкую калорийность благодаря использованию палатинозы (натуральный низкогликемический углевод с энергетической ценностью 4 ккал/г) в качестве подсластителя.

Оба напитка не содержат кофеин и имеют в составе ГАМК (гамма-аминомасляную кислоту) как средство для снятия стресса, снижения аппетита и тяги к перекусам на нервной почве.

Сейчас товар продается только на Amazon Japan. Судя по тому, что пишут в японском издании Sora News24, напиток стал довольно востребованным. Продукт для «управления голодом» продается в виде жидкости в банке, которая в желудке превращается в желе и создает ощущение сытости. In Tansan вступает в реакцию с желудочным соком в организме, в результате и образовывается желе.

Примечательно: продукция японской компании представлена и на российском маркетплейсе Ozon, но утоляющей голод новинки там пока нет.

Ранее врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, преподаватель факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова Зухра Павлова рассказала, что люди путают жажду с голодом и не умеют правильно трактовать позывы тела в отношении еды. По словам врача, зачастую чувство голода — это лишь чувство жажды. Она советует всегда утро начинать со стакана теплой (36−40 °C) негазированной воды, а затем в течение дня выпивать еще не менее 2 л воды.

Еще полезно сменить занятие, так как часто от умственного напряжения организм тоже начинает «голодать» и требовать подпитки в виде глюкозы. В такие моменты человеку хочется что-то съесть, особенно привлекательными становятся сладости. А если просто почистить зубы пораньше, а не перед сном, то можно удержаться от набегов на холодильник вечером. Предпочтение следует отдать пасте с мятным вкусом, она снизит желание что-то съесть.