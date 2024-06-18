В Японии выпустили напиток для моментального утоления голода

Еще полезно сменить занятие, так как часто от умственного напряжения организм тоже начинает «голодать» и требовать подпитки в виде глюкозы. В такие моменты человеку хочется что-то съесть, особенно привлекательными становятся сладости. А если просто почистить зубы пораньше, а не перед сном, то можно удержаться от набегов на холодильник вечером. Предпочтение следует отдать пасте с мятным вкусом, она снизит желание что-то съесть.