В Японии выпустили напиток для моментального утоления голода

Японская компания Morinaga выпустила на рынок напиток, способный мгновенно утолить голод. Продукт представлен на сайте производителя. In Tansan, такое название получил напиток, предлагается со вкусами лимона и грейпфрута, последний имеет ноль калорий. Лимонный вкус также имеет низкую калорийность благодаря использованию палатинозы (натуральный низкогликемический углевод с энергетической ценностью 4 ккал/г) в качестве подсластителя.
Оба напитка не содержат кофеин и имеют в составе ГАМК (гамма-аминомасляную кислоту) как средство для снятия стресса, снижения аппетита и тяги к перекусам на нервной почве.
Сейчас товар продается только на Amazon Japan. Судя по тому, что пишут в японском издании Sora News24, напиток стал довольно востребованным. Продукт для «управления голодом» продается в виде жидкости в банке, которая в желудке превращается в желе и создает ощущение сытости. In Tansan вступает в реакцию с желудочным соком в организме, в результате и образовывается желе.
Примечательно: продукция японской компании представлена и на российском маркетплейсе Ozon, но утоляющей голод новинки там пока нет.
Ранее врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, преподаватель факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова Зухра Павлова рассказала, что люди путают жажду с голодом и не умеют правильно трактовать позывы тела в отношении еды. По словам врача, зачастую чувство голода — это лишь чувство жажды. Она советует всегда утро начинать со стакана теплой (36−40 °C) негазированной воды, а затем в течение дня выпивать еще не менее 2 л воды.
Еще полезно сменить занятие, так как часто от умственного напряжения организм тоже начинает «голодать» и требовать подпитки в виде глюкозы. В такие моменты человеку хочется что-то съесть, особенно привлекательными становятся сладости. А если просто почистить зубы пораньше, а не перед сном, то можно удержаться от набегов на холодильник вечером. Предпочтение следует отдать пасте с мятным вкусом, она снизит желание что-то съесть.