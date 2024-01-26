В Японии введут ограничения на посещение горы Фудзи
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Япония введет ограничения для посетителей одной из своих главных достопримечательностей — горы Фудзи, сообщает АТОР.
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Япония введет ограничения для посетителей одной из своих главных достопримечательностей — горы Фудзи, сообщает АТОР.
С 1 июля 2024 года туристам придется заплатить за восхождение по одному из популярных маршрутов — тропе Ёсида, расположенной в северной части Фудзи. Размер платы будет объявлен в феврале.
Также вводится дневной лимит на количество визитеров, которым разрешено подняться на гору: не более 4000 человек. При этом восхождение будет запрещено с 16:00 до 02:00.
Решение приняло правительство японской префектуры Яманаси. По сообщению местных властей, ограничения связаны с резким ростом числа посетителей, что привело к скоплению мусора и травмам среди неопытных туристов.
В 2023 году на Фудзи поднялись более 221 тысяч человек, из них около 137 тысяч сделали это по тропе Ёсида.