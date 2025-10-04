В Японии впервые выбрали женщину премьер-министром

Голосование проводилось в два тура, поскольку ни одному из пяти кандидатов не удалось набрать большинство голосов. В первом туре было отдано 590 голосов — 295 от парламентариев из ЛДПЯ и еще столько же от рядовых членов и сторонников партии со всей страны. Во втором туре число голосов, представляющих вторую категорию, снизили до 47 — по одному на отделение партии в каждой японской префектуре. Всего же в выборах в общей сложности приняли участие около 1 млн человек — то есть менее 1% населения Японии.