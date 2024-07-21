В Японии узнали, почему молодые люди не заключают браки

43,3% мужчин и 48,1% женщин заявили, что у них не было возможности познакомиться с потенциальными партнерами в 2021 году. При этом многие поделились, что они не пытались исправить ситуацию, например, не посещали вечеринки знакомств или не просили друзей познакомить с кем-то.