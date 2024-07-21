В Японии узнали, почему молодые люди не заключают браки

С 2018 года в Японии наблюдается демографический кризис. Тогда численность населения страны сократилась на 800 тысяч человек. Агентство по делам детей и семей, созданное в 2023 году, обратило внимание на опрос одиноких людей в возрасте от 25 до 34 лет.
43,3% мужчин и 48,1% женщин заявили, что у них не было возможности познакомиться с потенциальными партнерами в 2021 году. При этом многие поделились, что они не пытались исправить ситуацию, например, не посещали вечеринки знакомств или не просили друзей познакомить с кем-то.
Также опрос показал, что молодые люди не хотят вступать в брак и рожать детей из-за высокой стоимости жизни в больших городах, отсутствия хороших рабочих мест и культуры труда, из-за которой супругам трудно найти работу или женщинам вернуться к полной занятости после рождения ребенка.
Местные власти принимают меры для повышения демографии — от ухода за детьми в дневное время, когда супруги должны работать, до помощи в поиске партнера. В июне в Токио заявили, что к концу лета появится новое приложение для знакомств.
Ранее эксперты спрогнозировали резкое снижение численности населения Украины к 2100 году.
Анна Морозова