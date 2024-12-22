В Японии у АЭС разместят палатки, защищающие от радиоактивных частиц

Правительство Японии предоставит органам местного самоуправления в районах у атомных электростанций специальные надувные палатки, способные на определенное время защищать граждан от радиоактивных частиц в случае их массового выброса из-за аварии на АЭС. Об этом сообщает информагентство Kyodo со ссылкой на источники в кабинете министров.