В Японии у АЭС разместят палатки, защищающие от радиоактивных частиц

Палатки длиной 10×8 метров способны вместить до 40 человек. Воздухозаборники с фильтрами смогут поддерживать внутри давление более высокое, чем снаружи. По замыслу разработчиков, это будет препятствовать проникновению радиоактивных частиц, выброшенных в атмосферу в случае взрыва реактора АЭС.
Данные палатки смогут защитить людей лишь несколько дней, затем потребуется эвакуация населения в более безопасные районы.
28 октября оператор АЭС «Фукусима-1» начал извлекать расплавившееся ядерное топливо из второго энергоблока на объекте. Изначально специалисты планировали приступить к работам 10 сентября, но их пришлось приостановить из-за технических неполадок.
В ноябре оператор АЭС «Фукусима-1» завершила десятый с августа 2023 года сброс очищенной воды с объекта в океан.