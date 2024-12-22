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В Японии у АЭС разместят палатки, защищающие от радиоактивных частиц

Правительство Японии предоставит органам местного самоуправления в районах у атомных электростанций специальные надувные палатки, способные на определенное время защищать граждан от радиоактивных частиц в случае их массового выброса из-за аварии на АЭС. Об этом сообщает информагентство Kyodo со ссылкой на источники в кабинете министров.

Источник: Reuters

Палатки длиной 10×8 метров способны вместить до 40 человек. Воздухозаборники с фильтрами смогут поддерживать внутри давление более высокое, чем снаружи. По замыслу разработчиков, это будет препятствовать проникновению радиоактивных частиц, выброшенных в атмосферу в случае взрыва реактора АЭС.

Данные палатки смогут защитить людей лишь несколько дней, затем потребуется эвакуация населения в более безопасные районы.

28 октября оператор АЭС «Фукусима-1» начал извлекать расплавившееся ядерное топливо из второго энергоблока на объекте. Изначально специалисты планировали приступить к работам 10 сентября, но их пришлось приостановить из-за технических неполадок.

В ноябре оператор АЭС «Фукусима-1» завершила десятый с августа 2023 года сброс очищенной воды с объекта в океан.