В Японии сократилось число первых поцелуев среди старшеклассников

Согласно данным японской ассоциации полового воспитания, только каждый пятый ученик старших классов в стране имел опыт первого поцелуя. Считается, что это самый низкий показатель с тех пор, как организация провела свое первое исследование в 1974 году.
Доля старшеклассников в возрасте 15−18 лет, имеющих опыт первого поцелуя, начала постепенно снижаться с момента своего пика в 2005 году. Тогда каждый второй подросток заявил, что он уже успел поцеловаться в первый раз.
Ассоциация частично объяснила регресс пандемией Covid-19, которая привела к закрытию школ и официальным рекомендациям избегать «трех факторов риска»: замкнутых пространств, мест массового скопления людей и тесных контактов.
Ограниченные контакты с другими людьми во время вспышки коронавируса, возможно, привели к снижению уровня сексуальной активности среди учащихся старших классов.
Многие эксперты считают такие показатели достаточно тревожными, так как отход от реальной физической сексуальной активности может негативно повлиять на рождаемость в стране.
Ранее рассказывали, что мозг девочек-подростков «постарел» на 4 года во время пандемии коронавируса.