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В Японии сократилось число первых поцелуев среди старшеклассников

Объясняем, почему эксперты считают такие показатели тревожными.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Согласно данным японской ассоциации полового воспитания, только каждый пятый ученик старших классов в стране имел опыт первого поцелуя. Считается, что это самый низкий показатель с тех пор, как организация провела свое первое исследование в 1974 году.

Доля старшеклассников в возрасте 15−18 лет, имеющих опыт первого поцелуя, начала постепенно снижаться с момента своего пика в 2005 году. Тогда каждый второй подросток заявил, что он уже успел поцеловаться в первый раз.

Ассоциация частично объяснила регресс пандемией Covid-19, которая привела к закрытию школ и официальным рекомендациям избегать «трех факторов риска»: замкнутых пространств, мест массового скопления людей и тесных контактов.

Ограниченные контакты с другими людьми во время вспышки коронавируса, возможно, привели к снижению уровня сексуальной активности среди учащихся старших классов.

Представители Японской ассоциации полового воспитания

Многие эксперты считают такие показатели достаточно тревожными, так как отход от реальной физической сексуальной активности может негативно повлиять на рождаемость в стране.

Ранее рассказывали, что мозг девочек-подростков «постарел» на 4 года во время пандемии коронавируса.