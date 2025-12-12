В Японии символом уходящего года выбрали иероглиф «медведь»

В 2024 году символом года был признан «кин» («золото») на фоне успехов японских спортсменов на Олимпиаде в Париже, а также масштабного скандала с нарушениями финансовой отчетности в Либерально-демократической партии. В 2023 году символом года был признан «налог» из-за внимания общественности, которое было приковано к налоговой теме, символом 2022 года был выбран иероглиф «сражение, война», а в 2021-м — «золото», что обусловлено рекордным количеством золотых медалей, которые японские спортсмены завоевали на летней Олимпиаде в Токио.