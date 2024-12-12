В Японии символом 2024 года выбрали иероглиф «золото»

ТОКИО, 12 декабря. /ТАСС/. Иероглиф «кин» («золото») выбран символом уходящего 2024 года в Японии. Торжественная церемония по этому случаю прошла в буддийском «Храме чистой воды» в древней столице Японии Киото.
Причинами, по которым именно иероглиф «золото» выбран символом года в ходе общенационального опроса, стали успехи японских спортсменов на Олимпиаде в Париже, а также масштабный скандал с нарушениями финансовой отчетности в Либерально-демократической партии. Еще одной причиной послужило включение золотых и серебряных рудников на японском острове Садо в список культурного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Местные наблюдатели еще накануне церемонии высказывали мнение, что именно «золото» может стать символом года, поскольку этот иероглиф часто выбирают в олимпийские годы.
По традиции символ года начертал на листе рисовой бумаги размером 130 на 150 сантиметров настоятель храма монах Сэйхан Мори. Определение символа года проводится с 1995 года. Нынешняя церемония стала 30-й по счету. В общенациональном голосовании приняли участие более 221 тыс. человек, из них за иероглиф «золото» проголосовало 5,47% участников опроса.
В прошлом году символом года был признан «налог» из-за внимания общественности, которое было приковано к налоговой теме. Символом 2022 года был выбран иероглиф «сражение, война», а в 2021-м — «золото», что обусловлено рекордным количеством золотых медалей, которые японские спортсмены завоевали на летней Олимпиаде в Токио.