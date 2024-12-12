В Японии символом 2024 года выбрали иероглиф «золото»

Причинами, по которым именно иероглиф «золото» выбран символом года в ходе общенационального опроса, стали успехи японских спортсменов на Олимпиаде в Париже, а также масштабный скандал с нарушениями финансовой отчетности в Либерально-демократической партии. Еще одной причиной послужило включение золотых и серебряных рудников на японском острове Садо в список культурного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).