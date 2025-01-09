В Японии сдают в аренду «гигантский туалет»

Япония — страна с самой высокой плотностью населения на планете. Здесь часто можно встретить крохотные квартиры, а еще именно в Японии придумали капсульные отели, в которых «номера» ближе к полке в шкафу, чем комнате. Однако, недавнее объявление об аренде квартиры в Токио удивило даже тех, кто знаком с японским рынком недвижимости.
Про необычную жилплощадь рассказала газета South China Morning Post. Объявление о сдаче в аренду выбралось в топ агрегаторов благодаря невероятному спросу на квартиры: в 2024 году Япония столкнулась с всплеском международного и внутреннего туризма: за первые полгода страну посетили рекордные почти 18 миллионов человек. Из-за этого квартир и гостиниц стало не хватать, а цены на недвижимость пошли вверх.
Предлагаемая квартира-студия положительно выделялась среди конкурентов низкой ценой и очень удобным расположением: она находится в районе Васэда недалеко от Университета Васэда, всего в 2 минутах ходьбы от метро. Шестиэтажное здание построено в 1981 году, но недавно прошло капитальный ремонт. Внутри есть лифт и автоматические замки.
Впрочем, известность квартире принесли в первую очередь недостатки. Площадь квартиры — всего 6 метров, а еще в ней нет ни единой внутренней перегородки: санузел (душ и унитаз) находится в том же пространстве, что и все остальное. За это в соцсетях квартиру уже прозвали «гигантским туалетом».
Несмотря на крохотную площадь, в студии есть кондиционер, умный туалет и два складных стола. Тем не менее, из-за минималистичного дизайна и крохотных размеров пользователи соцсетей стали писать, что она напоминает скорее тюремную камеру, нежели квартиру. В комнате есть всего одно небольшое окно, а любой, кто воспользуется унитазом, будет вынужден поставить ноги в душевую.
Аренда квартиры обойдется в 35 тысяч йен (22,5 тысячи рублей) в месяц. По токийским меркам это считается очень скромной суммой: отели, расположенные по соседству, возьмут столько же всего за несколько ночей.
Впрочем, нашлись и комментаторы, которые оценили предложение. «Если она близко к работе и позволит экономить время на дорогу, я бы жил в такой комнате на буднях, а домой возвращался только по выходным», — написал один из пользователей.
Большинству же такая теснота кажется недопустимой: многие комментаторы отметили, что у них начинается клаустрофобия от одних только фотографий студии.
Ранее рассказывали про еще более крохотное жилье: домовладелец из Сан-Хосе предложил поселиться в чулане у него под лестницей любому желающему почувствовать себя Гарри Поттером.