В Японии сдают в аренду «гигантский туалет»

Япония — страна с самой высокой плотностью населения на планете. Здесь часто можно встретить крохотные квартиры, а еще именно в Японии придумали капсульные отели, в которых «номера» ближе к полке в шкафу, чем комнате. Однако, недавнее объявление об аренде квартиры в Токио удивило даже тех, кто знаком с японским рынком недвижимости.