В Японии рождаемость упала до рекордно низкого уровня с 1899 года

Эти цифры являются предварительными и включают как проживающих в Японии иностранцев, так и японцев, живущих за границей. Более точная годовая статистика будет опубликована в июне. Не исключено, что число рождений среди японцев не достигнет и 700 тысяч.
В 2023 году в стране родилось 758,6 тысячи детей. В этом году сокращение составило 5% по сравнению с прошлым годом. Ранее НИИ по вопросам соцстрахования и проблемам численности населения давало прогноз, что до отметки 720 тысяч рождаемость упадет только к 2039 году. Таким образом, реальность обогнала прогнозы ученых на 15 лет.
Естественная убыль населения, то есть разница между числом умерших и числом родившихся, по предварительным данным, составила в 2024 году 897,7 тысячи человек. Это рекордно высокий показатель.