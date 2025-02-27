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В Японии рождаемость упала до рекордно низкого уровня с 1899 года

ТОКИО, 27 фев — РИА Новости. Рождаемость в Японии в 2024 году упала до 721 тысячи человек, это самый низкий уровень с 1899 года, когда начали вести подобную статистику, сообщает газета «Майнити» с учетом обнародованных данных министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии за декабрь прошлого года.

Источник: Xie Lipton/CC0

Эти цифры являются предварительными и включают как проживающих в Японии иностранцев, так и японцев, живущих за границей. Более точная годовая статистика будет опубликована в июне. Не исключено, что число рождений среди японцев не достигнет и 700 тысяч.

В 2023 году в стране родилось 758,6 тысячи детей. В этом году сокращение составило 5% по сравнению с прошлым годом. Ранее НИИ по вопросам соцстрахования и проблемам численности населения давало прогноз, что до отметки 720 тысяч рождаемость упадет только к 2039 году. Таким образом, реальность обогнала прогнозы ученых на 15 лет.

Естественная убыль населения, то есть разница между числом умерших и числом родившихся, по предварительным данным, составила в 2024 году 897,7 тысячи человек. Это рекордно высокий показатель.