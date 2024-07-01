В Японии решили защитить гору Фудзи от наплыва туристов

На горе Фудзи, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и символом Японии, введены новые правила для туристов, чтобы справиться с перенаселенностью и сохранить природное наследие, сообщает CNN.
Губернатор префектуры Яманаси Котаро Нагасаки заявил, что эти меры направлены на обеспечение безопасности и сохранение горы Фудзи для будущих поколений. Он также подчеркнул религиозную значимость восхождения на гору Фудзи.
Теперь гиды будут следить за безопасностью на тропах и информировать альпинистов о правилах этикета, таких как запрет на ночлег на обочине тропы, разведение костров и ношение неподходящей одежды.
В 2019 году гору Фудзи посетили пять миллионов человек, что на три миллиона больше, чем в 2012 году, напоминает CNN. Местные власти забили тревогу: туристы оставляют много мусора, увеличиваются выбросы углекислого газа. Эти факторы серьезно угрожают экологии горы.
Новые правила пока действуют только в префектуре Яманаси, где расположены самые популярные маршруты на Фудзи. В префектуре Сидзуока, где также находится часть горы, пока не введены какие-либо налоги или ограничения для посетителей. Губернатор Нагасаки сообщил, что планирует встретиться с губернатором Сидзуоки Хэйта Кавакацу после окончания сезона восхождений, чтобы обсудить результаты и обменяться впечатлениями.
Фудзи считается священным символом Японии. Вокруг нее и на ней расположены храмы и святилища. Издревле восхождение на гору в Японии считалось религиозной практикой. В 2013 году гора получила статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она находится на самом большом в Японии острове — Хонсю.
Впервые о введении платы за подъем на Фудзи заговорили в январе этого года. Тогда власти Японии заявили, что меры призваны ограничить поток туристов на популярной тропе Ёсида на северном склоне Фудзи. Полученные средства планировалось направить на строительство убежищ при извержении вулкана и поддержание туристических троп.