В Японии решили защитить гору Фудзи от наплыва туристов

Новые правила пока действуют только в префектуре Яманаси, где расположены самые популярные маршруты на Фудзи. В префектуре Сидзуока, где также находится часть горы, пока не введены какие-либо налоги или ограничения для посетителей. Губернатор Нагасаки сообщил, что планирует встретиться с губернатором Сидзуоки Хэйта Кавакацу после окончания сезона восхождений, чтобы обсудить результаты и обменяться впечатлениями.