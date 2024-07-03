В Японии процветает тренд на «сольные свадьбы». Что это такое

В Японии появился новый тренд: молодые женщины отказываются от традиционных свадебных церемоний и «выходят замуж» сами за себя. Для проведения такого мероприятия нужно надеть свадебное платье, красиво выглядеть и дать обещание любить себя всю оставшуюся жизнь, пишет South China Morning Post.
Женщины сами планируют свою «сольную свадьбу». Для одних это возможность примерить свадебное платье и устроить вечеринку для одной себя. Другие приглашают на «сольные свадьбы» друзей и устраивают полноценный банкет. Главное — в этот день дать себе клятву любви и верности.
Например, женщина по имени Ханаока устроила индивидуальную свадебную церемонию в ресторане в Токио, пригласив 30 друзей и потратив около ¥250 тыс. (₽136 тыс.). Она отмечает, что такая свадьба не означает отказ от брака с мужчиной в будущем.
В Японии даже появился новый термин — «экономика одиночества». Свадебные компании предлагают различные услуги для «сольных свадеб», включая фотосессии, на которые невесты могут пригласить друзей или семью. Также женщины могут самостоятельно организовать свой медовый месяц. Организатор японской свадебной компании отметил, что все больше японских женщин могут обеспечивать себя, не выходя замуж, и не хотят ограничивать себя традиционными ролями.
Тенденция отказа от социальных условностей вообще проявляется по-разному. Так, в прошлом августе японец стал звездой соцсетей, после того как «превратился» в собаку. Блогер под ником Toкo купил себе невероятно реалистичный костюм колли и изучил повадки животного. Теперь он гуляет в таком виде по улицам Токио и ведет блог от лица собаки на YouTube. А недавно блогер признался, что хочет превратиться в другое существо, подходящее по размеру. Например, он не исключает, что «станет» пандой или медведем.