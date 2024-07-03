В Японии процветает тренд на «сольные свадьбы». Что это такое

Тенденция отказа от социальных условностей вообще проявляется по-разному. Так, в прошлом августе японец стал звездой соцсетей, после того как «превратился» в собаку. Блогер под ником Toкo купил себе невероятно реалистичный костюм колли и изучил повадки животного. Теперь он гуляет в таком виде по улицам Токио и ведет блог от лица собаки на YouTube. А недавно блогер признался, что хочет превратиться в другое существо, подходящее по размеру. Например, он не исключает, что «станет» пандой или медведем.