В Японии приняли закон, который заставляет смеяться минимум один раз в день

В одном из регионов Японии ввели интересное правило — по закону гражданам было приказано хихикать хотя бы раз в день ради своего здоровья. Постановление, принятое в северной префектуре Ямагата, было вдохновлено исследованиями местного университета, которые показали, что регулярный смех может снизить риск сердечных заболеваний и помочь жить дольше.
Так что удалось доказать в рамках исследования? Изучение смеха в Университете Ямагата, опубликованное в Journal of Epidemiology в 2019 году, показало, что те, кто смеялся по крайней мере раз в неделю, с меньшей вероятностью рискует столкнуться с сердечно-сосудистыми проблемами, в отличие от тех, кто делал это реже одного раза в месяц.
В рамках исследования ученые изучили 17 152 человек в возрасте 40 лет и младше. Участники заполнили анкету, в которой надо было ответить на вопрос, как часто они смеялись. Затем за здоровьем респондентов наблюдали в течение нескольких лет.
Помимо того, что закон требует, чтобы люди ежедневно смеялись, в нем есть и другие важные оговорки. Так, в нем сказано, что предприятия должны «разработать рабочую среду, наполненную смехом». А еще был учрежден День смеха, который будет праздноваться восьмого числа каждого месяца.
Закон был предложен и принят членами консервативной Либерально-демократической партии. Но министры оппозиции нововведение не оценили, заявив, что он нарушает «фундаментальное право человека», чтобы оставаться самим собой. Тору Секи из конкурирующей Коммунистической партии Японии прокомментировал так: «Смеяться или не смеяться — это одно из основополагающих прав человека, гарантированных конституцией в отношении свободы мысли и вероисповедания».
Другие утверждают, что это дискриминирует тех, кто не может смеяться из-за инвалидности. Сатору Исигуро из коалиционного политического клуба префектур подчеркнул: «Права человека среди тех, кто испытывает трудности со смехом из-за болезни или других причин, не должны быть нарушены».