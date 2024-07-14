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В Японии приняли закон, который заставляет смеяться минимум один раз в день

Всему виной новое исследование.

Источник: Freepik

В одном из регионов Японии ввели интересное правило — по закону гражданам было приказано хихикать хотя бы раз в день ради своего здоровья. Постановление, принятое в северной префектуре Ямагата, было вдохновлено исследованиями местного университета, которые показали, что регулярный смех может снизить риск сердечных заболеваний и помочь жить дольше.

Так что удалось доказать в рамках исследования? Изучение смеха в Университете Ямагата, опубликованное в Journal of Epidemiology в 2019 году, показало, что те, кто смеялся по крайней мере раз в неделю, с меньшей вероятностью рискует столкнуться с сердечно-сосудистыми проблемами, в отличие от тех, кто делал это реже одного раза в месяц.

В рамках исследования ученые изучили 17 152 человек в возрасте 40 лет и младше. Участники заполнили анкету, в которой надо было ответить на вопрос, как часто они смеялись. Затем за здоровьем респондентов наблюдали в течение нескольких лет.

Ученые пришли к выводу, что увеличение частоты смеха может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и увеличить годы жизни.

Помимо того, что закон требует, чтобы люди ежедневно смеялись, в нем есть и другие важные оговорки. Так, в нем сказано, что предприятия должны «разработать рабочую среду, наполненную смехом». А еще был учрежден День смеха, который будет праздноваться восьмого числа каждого месяца.

Закон был предложен и принят членами консервативной Либерально-демократической партии. Но министры оппозиции нововведение не оценили, заявив, что он нарушает «фундаментальное право человека», чтобы оставаться самим собой. Тору Секи из конкурирующей Коммунистической партии Японии прокомментировал так: «Смеяться или не смеяться — это одно из основополагающих прав человека, гарантированных конституцией в отношении свободы мысли и вероисповедания».

Другие утверждают, что это дискриминирует тех, кто не может смеяться из-за инвалидности. Сатору Исигуро из коалиционного политического клуба префектур подчеркнул: «Права человека среди тех, кто испытывает трудности со смехом из-за болезни или других причин, не должны быть нарушены».