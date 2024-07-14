В Японии приняли закон, который заставляет смеяться минимум один раз в день

Так что удалось доказать в рамках исследования? Изучение смеха в Университете Ямагата, опубликованное в Journal of Epidemiology в 2019 году, показало, что те, кто смеялся по крайней мере раз в неделю, с меньшей вероятностью рискует столкнуться с сердечно-сосудистыми проблемами, в отличие от тех, кто делал это реже одного раза в месяц.